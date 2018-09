DYKTIG: Helene Kolle vant overlegent med Troll Svenn sist hun red ham. Feilfritt vinner de igjen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To Jackpot-bankere i V76

SPORT 2018-09-05T07:36:18Z

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar både Troll Svenn og Mellby Frodo stå ugardert i denne V76-omgangen, hvor en snau million kroner venter ekstra i syverpotten.

Publisert: 05.09.18 09:36 Oppdatert: 05.09.18 09:48

Olsbu mener det er tre bankerkandidater å velge mellom i kveldens V76-omgang.

– Troll Svenn var helt overlegen i sitt siste travritt. Med samme innsats vinner han igjen. Mellby Frodo tok en råsterk seier fra dødens i sitt siste løp, etter en knalltøff åpning. Kommer ut skoløs og med amerikanervogn nå. Jeg ser en hest i mot hver av dem, henholdsvis Spang Express og Gogo Hall, sier Olsbu.

Encore Un Sisu kan også være et bankeralternativ.

– Hun har tatt to strake seirer etter tidlig tetkjenning. Det kan bli reprise, tror traveksperten.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Troll Svenn (V76-4) var knallgod til en suveren seier i siste travritt. Galoppen i mot.

Dagens luring:

Rokne Bliss (V76-1) var veldig positiv treer med galopp etter lang pause sist. Ytterligere forbedret nå.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 262,50 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1512 kroner

V76-1 (2140mv)

9 RIGA VIKTORIA

1 PERLE VILJA

2 ROKNE BLISS

7 H.M. Norne Rose

10 Lykke Ida

5 Børke Balderina

——————————–

11 Tangen Marte

3 Kongs Nota

12 Nord Skade

6 Modijerva

4 Bjørkly Kvikka

8 Tangen Tora

Løpet:

Et åpent hoppeløp. Jeg sjanser på halve feltet.

Favoritten:

Riga Viktoria vant lett sist og tok en fortjent seier da. Har vært strøket en gang siden. Nest sist tapte hun kun for en meget opplagt Lykkje Tora. Feilfritt og på sitt beste kan hun absolutt vinne.

Outsiderne:

Perle Vilja har ikke vunnet på 20 starter hittil i karrieren, men hun står spennende til på strek og kan muligens avlegge sitt maidenchip her. Sist var hun veldig positiv til femte i en tøff hoppe-Derby-kvalifisering, selv om hun var klart slått.

Luringen:

Rokne Bliss var veldig positiv etter drøye ni måneders pause sist. Hun fikk dødens drøye runden igjen. Feilet der mot siste sving, men kom flott tilbake til tredje. Med det løpet i kroppen kan hun ventes ytterligere forbedret. Opheim-traveren står fint til på strek og skal regnes i striden.

Startsiden:

Ingen startraketter på strek. Muligens kan Rokne Bliss ta en lengde på Perle Vilja, som kan være litt vanskelig fra start.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)

3 GLOBAL TESS

9 LUXURY TILE

7 QUITE COOL CLASSIC

5 SKYTTEN LISL

8 DELICIOUS DREAM

4 California Estelle

——————————–

1 Chipie d'Yvi

2 Whitney Brodda

6 Norva Young

Løpet:

Nok et åpent hoppeløp. Nesten ingen er helt sjanseløse. Jeg prøver meg med seks av ni hester.

Favoritten:

Global Tess har vært god til seier i tre av sine fire siste starter. Hun er god fra start og skal kjøres offensivt fra start. Var med på en 1.07,5-åpning nest sist, så hun kan flytte beina fort. Får hun overta greit fra Chipie d'Yvi skal hun regnes med en god sjanse. Moberg-traveren skal uansett regnes.

Outsiderne:

Luxury Tile var kanskje litt under pari sist. Gangen før var hun meget god. Tross dødens koblet hun grepet ut på oppløpet, men ble kontret ut av Dreamy Queen. Gikk bra etter startgalopp tredje sist. 5-åringen står til for et fint løp nå. Og skulle det bli tøff kjøring i front, kan hun absolutt vinne.

Skytten Lisl gjør en spennende start etter pause. Hun har kapasitet og skal ikke avskrives helt. Men hoppa har kun vunnet en gang på 35 starter og er ikke lett å få inn på bestilling. Dog har hun tatt ni annenplasser.

Luringen:

Quite Cool Classic avsluttet gnistrende etter pause sist. Satt i fjerde innvendig, og ble med i angrep i siste sving og tapte kun for gode Global Talk. Med det løpet i kroppen kan hun ventes ytterligere forbedret. Husk at hun holdt følge med en såpass god hest som stallkameraten Floris Baldwin fjerde sist og ble toer. Da travet hun sterke 1.14,3 over full distanse. Sporet er sjanseartet, men feltet er lite. Klaffer det med posisjonene kan hun yppe seg.

Startsiden:

Chipie d'Yvi kan løse veldig bra, men slipper muligens til Global Tess. California Estelle og Quite Cool Classic er heller ingen sinker, men det blir vrient å hente en lengde på de to førstnevnte.



V76-3 (2140mv)

4 TROLL SVENN

——————————–

2 Spang Express

7 Lome Gant

8 Hugo

6 Krokstad Juvita

5 Holt Gnist

3 Elding Frøya

1 Sandemoin

Løpet:

Troll Svenn vinner normalt dette travrittet feilfritt.

Favoritten:

Troll Svenn er en meget bra montéhest. Løvdal-traveren var helt overlegen isitt siste travritt. Med samme innsats vinner han igjen, men galoppen ligger på lur, selv om han er stødigere i monté.

Outsiderne:

Lome Gant har galoppert en del i det siste. Var god til en enkel seier i et vanlig travløp tredje sist. Ligger han nedpå, kan han ende blant de tre, om han viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Spang Express var overlegen i et travritt sist og var flink treer gangen før. Skulle favoritten rote seg bort eller ha en dårlig dag, står han klar til å overta.

Startsiden:

Sandemoin vil naturlig nok som eneste strekhest, lede en stund.



V76-4 (1609ma)

6 MELLBY FRODO

——————————–

8 Gogo Hall

7 Orlando Design

3 No Regrets Pellini

9 Pyrechept

10 Destroyer

1 Cromwells Aida

12 Broadway

11 Wheelie

2 Nearmiss

4 Simply Red

5 I'm No Angel

Løpet:

Jeg lar Mellby Frode stå ugardert. Gogo Hall i mot.

Favoritten:

Mellby Frode var med på en knallhard 1.08,9-åpning sist, men fikk ikke overta fra en sjanseløs hest. Siden passet han bare på Orlando Design i rygg og tok en råsterk seier. Kommer ut skoløs og med amerikanervogn nå. Trond Anderssen-traveren er kjapp ut og klarer han å holde å Gogo Hall ute, vinner han trolig igjen.

Outsiderne:

Orlando Design var flink toer bak Mellby Frodo sist, men fikk maks. Feilfritt ender han fort på trippelen på ny.

Luringen:

Gogo Hall kunne ikke hevde seg fra fjerde utvendig i en Kritiere-kvalifisering sist. Det var ikke lett å hente noe, siden det gikk fort til slutt. Gangen før tapte han kun knepent for L'Amour Bonanza og tredje sist for en meget opplagt L.J.s Musclemadness. Har fått et dårlig spor igjen, men kommer ut skoløs nå. Skulle han klare å ta en lengde på Mellby Frode, er det han som sitter med de beste kortene, men det blir ikke enkelt herfra.

Startsiden:

Mellby Frodo sitter trolig tidlig i tet, men kan bli utfordret av Gogo Hall om han laddes for fullt.



V76-5 (2100ma)

1 BEST RUGGEN

8 MIETOR

2 WRONS FRIGG

4 ELDJON

3 TORVALD

10 LUNDRAPP

5 LEX ODIN

——————————–

7 Bork Odina

9 Lukas

6 Tangen Stegg

Løpet:

Jeg ser syv hester med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Best Ruggen avsluttet bra fra køen sist, men fikk for langt frem til Wrons Frigg og Sprett Odin. Kan løse fint fra start, men blir trolig overflydd. Dessuten har han en tendens til å bli hissig i tet. Kommer han seg løs i tide, kan han ta ned alle.

Outsiderne:

Wrons Frigg fikk et smørløp i annet utvendig sist og knep seieren fra Sprett Odin. Var flink toer bak Lome Gant fjerde sist og er i toppform. Med samme innsats kan han kjempe i toppen igjen.

Luringen:

Mietor er litt variabel, men veldig bra på sitt beste. Siste avsluttet han fort, men var uheldig og feilet bort en trippelplass. Står sjanseartet til spormessig, og det må klaffe maksimalt om han skal vinne. Men helt umulig er det ikke.

Startsiden:

Bork Odina kan muligens ta føringen i første omgang, men skal muligens ha rygg.



V76-6 (2100ma)

4 ENCORE UN SISU

5 Gentle Design

——————————–

9 Mara Boudream

8 Logical Nora

12 Prapai R.

6 Circus Va Bene

10 K.L.M. Gazaulin

11 A. Priori

1 Odd Supergirl

3 Blue Sun

7 Ubet

2 Aspire

Løpet:

Tre hester peker seg litt ut med Encore Un Sisu som klar favoritt.

Favoritten:

Encore Un Sisu har vunnet fra tet i sine to siste starter etter å ha overtatt etter 4-500 meter. Sist holdt hun knepent unna for Logical Nora som fikk et fint løp i hennes rygg og lett gangen før. 4-åringen sitter trolig i tet igjen og skal ha en fin sjanse til å holde unna.

Outsiderne:

Mara Boudream tok en sterk seier fra dødens foran Larry Joe sist. Møter skjerpet lag, men står til for et fint løp om bare Aspire løser bra fra start. Skal regnes blant de tre.

Luringen:

Gentle Design ble med i angrep fra sjette utvendig på siste bortre i V75 sist, men feilet i siste sving. Kom fint tilbake selv om hun endte uplassert. Gangenfør vant hun enkelt i billig lag. Går gode løp hver gang og skal regnes blnant de tre igjen.

Startsiden:

Encore Un Sisu sitter trolig tidlig i tet igjen.



V76-7 (1609ma)

5 PALEO PRIDE

6 RAPIDE FRECEL

1 SPICY CHALLENGER

11 ENJOYTHEFUTURE S.C.

4 SUPPORT KINDNESS

3 Toto

12 Jefferson Dotcom

9 Sanner Sid

10 Thai Passion

7 K.W. Tigerlady

8 Gigant Super

Løpet:

Flere med vinnersjanse i V76-finalen.

Favoritten:

Paleo Pride ble til over sist og ble bakket til femte utvendig. Angrep på siste bortre og sto på solid til annen bak gode Da Pepperboy. Er ikke noen rakett fra start, men går alltid til mål. Det lukter tempo, og Moberg-traveren kan runde alle.

Outsiderne:

Rapide Frecel har vært god to strake seirer fra henholdsvis dødens og tet. Har noen raske på innsiden, men klaffer det med posisjonene er han aktuell igjen.

Luringen:

Enjoythefuture S.C. har gått gode løp i det siste. Fikk maks sist, men rekordforbedret sist. Med overpace, noe det fort kan bli, runder han mange, muligens alle med maks klaff.

Startsiden:

De tre innerste, samt Rapide Frecel er kjapp ut. Support Kindness er muligens den aller kjappeste. Noe åpent.