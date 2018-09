TRUMP OG JONG-UN: Slik ser framsiden av onsdagens utgave av Herald Sun ut. Avisen har utvidet karikaturen av Serena Williams til å inkludere USA-president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-Un - angivelig fordi de mener kritikken mot den opprinnelige karikaturen er et forsøk på å begrense ytringsfriheten. Foto: MELANIE BURTON

Redaktørs familie drapstruet etter re-publisering av Williams-karikatur

Den australske avisen Herald Sun slår tilbake mot rasismeanklager ved å re-publisere karikaturtegningene av tennisstjernen Serena Williams i utvidet format.

Publisert: 12.09.18 07:43

Det var i etterkant av Williams svært omdiskuterte oppførsel under U.S. Open-finalen at australske Herald Sun publiserte en karikaturtegning av en sutrende Williams med overdrevne lepper og hår som strittet til vers.

Karikaturen ble møtt med slakt av kjendiser på sosiale medier.

– Bra jobbet med å redusere en av verdens største idrettskvinner til en rasistisk og sexistisk karakter, og en annen stor idrettskvinne til en ansiktsløs rekvisitt, skrev blant annet forfatter J.K Rowling .

Publiserte karikaturen på nytt

Flere hadde nok forventet en beklagelse fra den australske storavisen, men i stedet har avisen onsdag re-publisert karikaturtegningen i utvidet format på papiravisens fremside.

Tegningen er utvidet til å inkludere USA-president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un – angivelig i et forsøk på å skildre kritikken som et forsøk på å begrense ytringsfriheten.

– Hvis de selvutnevnte sensurdommerne får deres vilje i forbindelse med tegningen av Serena Williams, så blir vårt nye politiske liv veldig kjedelig, heter det på forsiden av avisen.

Via sin egen Twitter-profil avviser dessuten redaktør Damon Johnston at det dreier seg om rasisme.

– Karikaturen er hverken rasistisk eller sexistisk. Det koker ned til dårlig oppførsel fra en tennis-legende. Mark har full støtte fra alle i avisen, skriver redaktøren og viser til tegner Mark Knight.

Har fått drapstrusler

Ifølge nyhetsbyrået Reuters opplyser redaktøren at hans familie har blitt drapstruet som en konsekvens av at karikaturtegningene ble publisert.

I etterkant av finalen under U.S. Open – der Serena Williams ble straffet med poengstraff for sin oppførsel – uttrykte hun frustrasjon over det hun opplever som forskjellsbehandling av kjønn i tennissporten. Williams tapte finalen til fordel for 20 år gamle Naomi Osaka.

– Jeg kjemper for kvinners rettigheter og kvinners likestilling, sa hun på pressekonferansen i etterkant.