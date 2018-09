Stabæk sender spillerne tilbake på skolebenken

SPORT 2018-09-25T08:52:42Z

Laget sliter i bunnstriden, men det er ikke bare trening med ball på Stabæk-spillerne denne høsten. Nå sendes de på seminar for trene hodet.

Publisert: 25.09.18 10:52

På rekke og rad i auditoriet på NTG Bærum sitter Moussa Njie, Vadim Demidov og Ohi Omoijuanfo. Om få minutter skal Bjørn Samset, forskningssjef ved CICERO, forelese om klimaendringer.

– Trenger fotballspillere mer intellektuell input?

– Ja, helt klart. Vi er ikke de skarpeste knivene i skuffen vi fotballspillere. Vi har mye og lære, så jeg tror det her er fint for oss, sier Ohi.

– Det er verst, ass. Jeg vil ikke være her, sier Njie til latter og et støttende «fistbump» av Demidov.

Trener Henning Berg har en lang karriere bak seg som både spiller og trener. Han mener det er flere enn bare fotballspillere som har godt av litt faglig påfyll, men erkjenner at det i enkelte land og ligaer er lett å havne i en boble hvor man ikke bryr seg om noe annet enn fotball.

– Er man for eksempel i Premier League som 18-åring og kjemper om millionkontrakter så er det veldig lett for at man bare fokuserer på seg selv.

– Har du inntrykk av at samfunnsinteressen er annerledes nå enn da du var aktiv og blant annet hadde medspillere på landslaget som boikottet en landskamp av politiske årsaker?

– Det var ikke så mange som gjorde det, da. Det var kun Lars (Bohinen jorn. anm.), så vi kan ikke si noe generelt basert på det, ler Berg, før han blir mer alvorlig:

– I Norge er det vanlig at du går på skole så lenge du kan selv om du er fotballspiller. I hvert fall ut videregående, og noen av oss gikk også lengre enn det mens vi spilte fotball. Skal man bli best mulig fotballspiller så er det viktig at man fôrer hjernen med andre ting enn fotball, slik at man får flere ben å stå på og blir et mer helt menneske.

Planen er at Stabæks spillere og støtteapparat skal få faglig påfyll fire ganger i året. Første foredrag hadde klimaendringer på agendaen, neste gang skal det handle om hjerneforskning.

En av initiativtakerne bak Stabækseminarene er Karl Torstein Hetland, som på slutten av 70-tallet spilte for klubben sammen med blant andre Ingebrigt Steen Jensen. Nå sitter de begge i arbeidsgruppa som planlegger hjernetrim for dagens spillere.

– Når de er i en konkurransesituasjon, og spesielt i en litt presset situasjon som Stabæk er i nå, så tror jeg det er bra for dem med litt avkobling, sier Hetland.