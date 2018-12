SKADET: Nora Mørk er ute med en alvorlig kneskade. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Ekspert om Nora Mørk: – Savnet ble større enn spådd

I Frankrike har Norge levert sitt nest dårligste EM gjennom tidene uten flere sentrale spillere. Viasat-ekspert Frode Scheie mener Nora Mørk kunne hjulpet Norge til seier det avgjørende tapet for Tyskland.

– Det er mulig det ble trent for tøft inn mot EM, og at spillerne ikke var fysisk klare. I hovedrunden er vi tilbake til gammel melodi, og vi blåser over alt og alle. Det er ingen tvil om at Norge er det beste laget. Men det blir vanskeligere å stå i angrep uten Nora Mørk , sier Viasat-ekspert Frode Scheie om Norges EM-skuffelse i Frankrike.

– Kan tapet av henne ha hatt mer å si enn spådd på forhånd?

– Ja, det er jeg helt overbevist om. Savnet ble større enn spådd. For det er ikke sånt vi prater om i Norge. Vi skal liksom ikke heve opp enkeltspillere, men hun var toppscorer i fjor, i 2016 og er verdens beste. Så klart er hun savnet.

Men det er ikke bare Nora Mørk som har vært savnet. Håndballjentene fikk en verst tenkelig start på mesterskapet da Amanda Kurtovic røk korsbåndet i generalprøven. Se situasjonen her:

I andre EM-kamp måtte Thea Mørk takke for seg. Stine Skogrand er gravid og Kari Aalvik Grimsbø har takket nei til landslaget. Camilla Herrem var vraket, men ble hentet inn i troppen da Mørk reiste hjem.

Det førte til en rekke nye relasjoner, og Norge tapte åpningskampen mot Tyskland. Det tapet ble skjebnesvangert og semifinalen røk torsdag kveld. Viasat-ekspert mener særlig savnet av Nora Mørk har vært stort, og er overbevist om at det er en del av grunnen til den norske EM-skuffelsen.

Slik så det ut da Norge skjønte at semifinaleplassen røk:

– Er Mørk en spiller som kunne ha blitt avgjørende slik kampsituasjonen ble i åpningskampen?

– Ja, vi trenger henne i slike situasjoner. Det er selvfølgelig mange rutinerte, så det står ikke kun på henne. Men savnet av Nora er der, for hun er en ekstrem vinnerskalle. Det blir for enkelt å si at det er det eneste, men savnet ble større enn spådd.

Herrem imponerte da hun ble hentet til Frankrike:

– En mental usikkerhet

– Det er utrolig skuffende. Man oppnår ikke målsettingen, og det er noe alle idrettsutøvere hater. Ikke minst tenker jeg at jentene er irritert på lagprestasjonen i åpningskampen. Også denne utgaven av Norge burde kjempet om en medalje i EM, sier tidligere landslagsspiller og nå TV 2-ekspert Randi Gustad om håndballjentenes mesterskap.

Gustad trekker frem forsvarsarbeidet og evnen til å korrigere feil i løpet av kamp som konkrete grunner til EM-nedturen. Men også hun tror det kan ha hatt mental betydning å miste så mange faste spillere før mesterskapet.

– Jeg tror det kan ha sneket seg inn en mental usikkerhet. En Stine Skogrand var spesielt savnet i forsvar, men jeg vil også trekke frem Mørk og Kurtovic som kreative og eksplosive angrepsvåpen. Uten den giftigheten og turbomotoren de to representerer blir Norge litt mer forutsigbare fremover på banen. Det er mulig at det kan forplante seg i retur - og forsvarsspillet, sier hun.

– Bra for håndballsporten

Tidligere landslagskaptein Susann Goksør er også sikker hvor det gikk galt.

– Det er ikke noen tvil om at den første kampen ødela. Det er ikke noe å lure på. De klarte ikke være på fra start, sier hun.

Også Goksør trekker frem samhandlingen og en manglende rytme i laget de første kampene, grunnet mangel på spillere.

– Jeg tror at når det kniper, da hjelper det med den erfaringen de spillerne har. Man må finne den rytmen man er kjent med, noe man vet funker og som gir litt historisk trygghet. Det har de ikke hatt i like stor grad, selv om det er et individuelt høyt toppnivå på alle. Det er det som er fascinerende med lagspill. Turborekka funket bra etter hvert, men ikke i begynnelsen av mesterskapet, sier Goksør. Her kan du se hvordan det så ut da «turborekka» fungerte:

Tidligere landslagsspiller Trine Haltvik mener det ikke bare er negativt at Norge denne gangen havner utenfor pallen i et håndballmesterskap.

– Jeg synes det er bra for håndballsporten at Norge ikke bare kan plassere seg på topp i nok et mesterskap. De andre lagene har utviklet seg. Det kan absolutt være postitivt for Norge og være i en angrepsposisjon, men nå må vi først og fremst tenke annerledes, sier Haltvik.

PS: Norge spiller om femteplassen fredag 14.00. De møter Sverige i Paris.