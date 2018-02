Ulsrud med katastrofespill i skjebnekamp: - Min dårligste kamp

Publisert: 20.02.18 02:50 Oppdatert: 20.02.18 04:14

(Storbritannia - Norge 10–3) Thomas Ulsrud leverte langt under pari mot Storbritannia. Det endte med et stygt tap, og nå spøker det for Norges semifinalehåp.

– OL har gått opp og ned. Dette var min dårligste kamp. Jeg møtte ikke helt opp. Det var en dårlig start av meg i dag. De andre kampene har vært greie, sier Ulsrud til NTB om egen innsats.

Nå henger semifinalehåpet i en tynn tråd, for etter syv spilte kamper står de norske curlinggutta med flere tap (fire) enn seirer (tre).

Selv om Norge skulle slå Italia senere tirsdag (start 12.05) og allerede semifinaleklare Sverige (syv seirer, ett tap) onsdag morgen, er Thomas Ulsrud & Co. ikke sikret en direkte plass i semifinalen.

Istedenfor må Norge håpe på omspill om den siste semifinaleplassen, men da må det altså bli to seirer på de siste to.

– Vi har hatt mange kamper hvor vi har ledet og tapt i siste eller nest siste omgang, men jeg tror fremdeles det er puls, men den banker ikke hardt, sier Ulsrud.

– Muligheten er til stede, men da er vi avhengig av hvordan de andre gjør det, kommenterte Thoralf Hognestad for Eurosport underveis i nattens kamp mot Storbritannia.

I den startet det fryktelig dårlig for de norske gutta.

Thomas Ulsrud leverte langt under pari i den første omgangen, og allerede før omgang nummer to ledet skottene fra Storbritannia med tre. I den andre omgangen gikk vondt til verre da Ulsrud bommet på nok en stein, og istedenfor å hente ett eller to poeng, maktet britene å stjele ett.

I den femte omgangen og på stillingen 6–2 til britene lå Norge an til å kunne ta tre poeng, men på den nest siste steinen feilet Thomas Ulsrud på ny.

– Er det rullegardinen ned? undret Thoralf Hognestad etter den altfor løse steinen, selv om det riktignok endte med ett norsk poeng i omgangen.

Ulsrud maktet ikke å heve spillet sitt etter pause, og etter nok en mislykket stein ble det tre nye poeng til britene i den sjette omgangen. Da sto det 9.3, og Eurosport-ekspert Lars Vågberg mente at «dette her er over». Sammen med kommentator-makker Hognestad undret de to seg på om det var vits å spille videre.

– Den store forskjellen på lagene har vært skippen selv. Thomas Ulsrud har ikke hengt med i svingene, kommenterte Hognestad.

Norge ga seg ikke, men kampen var i realiteten kjørt. I den syvende omgangen forsøkte Norge ambisiøst å ta to poeng, men det gikk heller ikke. Det endte med ett britisk poeng, og da ga Ulsrud & Co. også opp.

Norge ligger på en delt 5. plass med Japan (3–4), Sveits, Storbritannia og Canada har alle fem seirer og tre tap. Sverige er allerede videre med sine syv seirer og ett tap.