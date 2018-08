Derfor frykter ikke Yttergård Jenssen gullpresset i Bergen: – Har vært med på mye rart

SPORT 2018-08-18T14:22:25Z

BERGEN (VG) Ruben Yttergård Jenssen (30) er blitt «tykkere rundt hodet» etter fem år i utlandet.

Publisert: 18.08.18 16:22 Oppdatert: 18.08.18 18:14

Brann høstet mye kritikk for salget av nøkkelspiller Sivert Heltne Nilsen til danske Horsens. Men med sommerens ville kjøpefest og Ruben Yttergård Jenssen som erstatter er optimismen tilbake i Bergen .

Likevel ligger det et press på skuldrene til den tidligere Groningen-spilleren. Å erstatte en publikumsfavoritt som har vært Brann-supporter hele livet i en høst hvor «gullet skal hem» er ikke bare bare, men Yttergård Jenssen mener han har lærte å takle slike situasjoner etter fem år utenfor Norge.

– Jeg har fått mye erfaring i utlandet. I Kaiserslautern hadde vi opp mot 50.000 tilskuere på kampene, og der er det i hvert fall et hat/elsk-forhold hos supporterne. Så jeg er blitt vant til det presset og jeg håper det skal gå fint, sier Ruben Yttergård Jenssen når VG møter ham etter sin første Brann-trening. Der ble han drillet i posisjonen til Heltne Nilsen.

Ruben Yttergård Jenssen Født : 4. mai 1988 (30 år)

Posisjon: Midtbanespiller

Klubb(er) :

2006–2013: Tromsø

2013–16 : Kaiserslautern

2016–18 : Groningen

2018 –: Brann

Landskamper : 39 (0 mål)

– Jeg har vært med på mye rart de fem årene jeg har vært ute og det er bare artig at det er engasjement. Vi er avhengige av at folk kommer på kamp og at de liker det de ser. Vi skal gi 100 prosent for å gjøre supporterne fornøyde.

– Hva slags situasjoner er det du har opplevd?

– Jeg har opplevd pipekonsert på 0–0 for eksempel. Etter kamp en gang da det ble klart at vi ikke kunne rykke opp med Kaiserslautern opplevde jeg at supporterne nektet oss å dra hjem etter kampen. Så jeg har vært med på veldig mye rart, og derfor er ikke dette noe jeg bekymrer meg for sånn sett.

– Blir man mer hardhudet av sånt?

– Du blir litt tykkere rundt hodet, det blir du.

– Rosenborg er favoritter til å ta gullet

Brann var suverene nesten hele vårsesongen, men etter to firemålstap for Molde går det mot en voldsom spenning i gullkampen denne høsten. Rosenborg ligger bare ett poeng bak, mens Molde og Haugesund også har meldt seg på.

Yttergård Jenssen mener det ikke ligger noe favorittstempel på klubben fra Bergen til tross for en bunnsolid vår.

– Det er selvfølgelig veldig artig å komme til en klubb som ønsker å være en toppklubb og satser for å være blant de beste hvert år. Men jeg synes fortsatt Rosenborg er favoritter til å ta det gullet, men vi ønsker å gi dem kamp helt til døren, sier han.

– Hvorfor er Rosenborg favoritter?

– De har flest ressurser og de har jo tradisjon for å vinne det gullet. Det er artig å være med og plage dem. Men vi har trua på å vinne hver kamp og da sier det seg selv at da kan man også vinne gull.

Vil avslutte i Tromsø

Heltne Nilsen-erstatteren hadde egentlig planer om å bli lenger i utlandet, men med et godt tilbud fra Brann og en familie med to barn som ønsker å dra til Norge kom returen tidligere enn planlagt.

– Hvorfor ble det Bergen og ikke Tromsø?

– Brann ble enige med Groningen og alle vet jo at TIL er i en utfordrende økonomisk situasjon i rød sone. Så valget nå sto mellom å bli i Groningen eller å dra til Brann, sier Yttergård Jenssen som var sju år i Tromsø før han dro til tyske Kaiserslautern og videre til Groningen.

– Er det rart å komme tilbake til Norge og ikke være i Tromsø?

– Ja, jeg gikk feil i garderoben da jeg kom. Det kommer til å bli veldig merkelig å spille mot Tromsø, men den tid den sorg. Når du første er ute på matta er det fotball som hjelper. Så vi får bare håpe jeg ikke sentrer til feil farge!

– Planen er å dra tilbake og avslutte i TIL. Så får man håpe man er i god nok form til å bli tatt imot der med åpne armer.

– Hvor mange år har du igjen før det skjer?

Nå har jeg først og fremst to og et halvt år igjen i Brann og Bergen og gleder meg til å gi maks for den klubben.

PS: Brann møter Sarpsborg 08 hjemme søndag 18:00. Kampen kan du se på Eurosport Norge.