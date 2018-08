SKADET: Mohamed Elyounoussi spiller ikke mot Everton lørdag. Foto: Nina E. Rangøy

«Moi» til VG: – Jeg spiller ikke mot Everton

SPORT 2018-08-16T19:13:39Z

LIVERPOOL (VG) I samråd med det medisinske apparatet har Mohamed Elyounoussi (24) bestemt seg for å stå over lørdagens kamp for Southampton mot Everton.

Publisert: 16.08.18 21:13 Oppdatert: 16.08.18 21:40

– Jeg blir ikke med laget på lørdag. Jeg tar ingen sjanser selv om jeg nesten er 100 prosent frisk. Det er bedre at jeg går glipp av én kamp enn flere, sier «Moi» til VG.

Elyounoussi fikk 35 minutter mot Burnley i seriepremieren på St Marys søndag, men fikk en kjenning bak i det ene låret.

Den norske landslagsspilleren fullførte kampen, men hadde vondt, og de siste dagene har han fått masse behandling for skaden. Torsdag ble det bestemt at han ikke spiller. Hverken Southampton eller Elyounoussi tar noen sjanser med spilleren, som kostet dem 16 millioner pund fra Basel i sommer.

«Moi» sa selv til VG tirsdag at han fikk varmet opp litt for kort tid, og at han kjente noe da han landet etter en hodeduell kort tid etter at han kom inn i 2. omgang.

Kampen endte 0–0.

Mohamed Elyounoussi håper og tror han er klar igjen til kampen hjemme mot Leicester neste lørdag.