IMPONERT: Anders Aukland forteller at han kjenner igjen mye av satsingen i familien Ingebrigtsen fra sin egen familie, hvor tre brødre alle ble gode skiløpere. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Aukland: - Kjenner meg igjen i Ingebrigtsen-familien

SPORT 2018-08-16T18:25:17Z

OL-vinner på ski Anders Aukland (45) kjenner igjen mange av suksessfaktorene i familien Ingebrigtsen fra sin egen oppvekst.

– Vi var også tre brødre som trente veldig mye i tidlig alder. Faren vår var trener og leste seg opp. Det vi holdt på med var langt på utsiden av den norske idrettsmodellen, men vi trivdes med det, forteller Aukland, som selv har OL- og VM-gull på stafett og har senere gjort suksess i langløp sammen med bror Jørgen. Yngstebror Fredrik er mest kjent som langrennstrener og ekspert.

Anders Aukland Skiløper

Alder: 45

Meritter: OL- og VM-gull i stafett, VM sølv på 30- og 50 kilometer, vinner av Marcialonga (2), Vasaloppet, Verdenscupen i langløp.

– La barn konkurrere

I etterkant av Jakob Ingebrigtsens to EM-gull og Henrik Ingebrigtsens sølv, har debatten om den norske idrettsmodellen gått.

Aukland snakker med beundring og engasjement om både hva familien Ingebrigtsenss prestasjoner, og temaet.

– Felles for de som blir gode er at de er litt på utsiden. Samtidig er det to sider, i noen tilfeller kan det være foreldre som har et sterkere ønske enn barna, det blir feil. I familien Ingebrigtsen derimot er det barn med sterke mål, og familie rundt som legger til rette, slik var det også i min familie, utdyper Aukland.

– Hva tenker du om den norske idrettsmodellen?

– Det er mange barn som er utrolig glad i å konkurrere og bli gode, og er man god nok er man gammel nok. Jeg ville heller at vi skal se muligheter enn å lage begrensninger. Den norske modellen er flott for å få barn i aktivitet og holde de i aktivtet lengst mulig, men det må også være mulig for å tilpasse individuelt, barn er forskjellige, svarer Aukland.

– Følte du selv på å bli motarbeidet?

– Nei, men jeg har kjent på begrensninger fra idrettspolitisk reglement, svarer 45-åringen, som fortsatt holder koken med å gå langløp i Ski Classics.

Hjelper gjerne barna

Aukland har selv tre aktive barn.

– Det er en utfordring å være pappa og trener. Jeg har mye kunnskap og hjelper til, men hvor mye må de få styre selv, men jeg har veldig lyst, forklarer han.