Kritiske sjakkeksperter: – Carlsen har mistet killerinstinktet

LONDON (VG) Flere sjakkeksperter er kritiske til Magnus Carlsens spill i VM-matchen mot Fabiano Caruana. Syv partier har endt med remis. Mandag kan det bli «rekord».

Hvis det skulle bli remis også i det åttende partiet, tangerer Carlsen-Caruana nemlig rekorden til Garry Kasparov og Viswanathan Anand fra 1995, med åtte strake partier fra start uten avgjørelse i en VM-match.

– De eneste som vil være generelt fornøyde med det, er de som har kjøpt billetter til parti 11 – som da garantert vil bli spilt, skriver Mike Klein på chess.com.

El Pais-eksperten Leontxo García er også kritisk til Carlsens spill og snakker om at han er bare en «skygge» av seg selv.

På pressekonferansen søndag ble Carlsen spurt av den tyske journalisten Stefan Löffler om hvorfor han ikke slår Caruana – hvorfor han ikke spiller mer aggressivt.

– Når Magnus Carlsen , som nesten alltid er veldig oppriktig ærlig, nekter å svare på det spørsmålet, så er han ikke på topp psykisk, mener Garcia i mandagens utgave av El Pais.

I sjakksportens maktsenter Russland er det også kritiske røster.

– Verdensmesteren har mistet killerinstinktet, er tittelen på mandagens artikkel i papirutgaven av sportsavisen Sport Ekspress.

– Det ser ut til at killerinstinktet hans er blitt litt sløvt, heter det nedover i artikkelen, der eksperten Andrej Sjitikhin skriver at «Carlsen velger merkelige ventetrekk og gir amerikaneren den tiden han trenger for å redde seg».

– Likevel kan vi si at kampen utvikler seg til Carlsens fordel, fordi ved uavgjort etter 12 partier, så blir det hurtig- og lynsjakk. Der er verdensmesteren best.

– Jeg tenker ikke på omspill ennå, men skulle det skje, er jeg klar, fastslo Carlsen selv til VG etterpå.

Magnus Carlsen tok også ordet «kill» i sin munn etter det syvende partiet. Det var da han skulle beskrive hvordan han ble presset i det sjette partiet under pressekonferansen.

– Jeg føltes som jeg slapp unna med «drap».

Nordmannen ble etter det sjette partiet spurt om hvem som er hans sjakkidol. Han svarte da «meg selv, for tre-fire år siden». Søndag svarte han «vet ikke» på om han vil være i stand til å finne denne sjakkspilleren i VM-matchen her i London.

Mandag har Carlsen svarte brikker i det åttende partiet. Svarte brikker har vært best i parti etter parti i denne kampen.

– Jeg har ikke hatt noen store problemer svart ennå, så jeg ser fram til det, sier han til VG.

– Magnus har blitt stående best i alle svart-partiene sine til nå, konstaterte Jon Ludvig Hammer på VGTV søndag kveld.

I den forrige VM-matchen, mot Sergej Karjakin i 2016, var åttende parti det første parti med en avgjørelse. Russeren vant. Nordmannen utlignet i det tiende partiet.

– Om Magnus skulle tape nå, så har han lite tid til å «reparere». Samtidig: Caruana har ikke fått til noe med hvitt til nå i matchen, konstaterte Hans Olav Lahlum på VGTV.

PS! VM-matchen går over 12 partier. Om det fortsatt står uavgjort, blir det først hurtigsjakk, så lynsjakk – og til slutt såkalt armageddon, for å kåre mesteren.