SVEVENDE: Jarl Magnus Riiber hoppet 134 meter, og ble nummer to i hoppbakken. Han holdt plasseringen i etter langrennet. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Rå Riiber med 2. plass: – Aldri vært så sterk og rask

SPORT 2018-11-24T14:29:43Z

RUKA (VG) Jarl Magnus Riiber (21) har slått til med oppsiktsvekkende fysiske tester på Olympiatoppen foran sesongen. Det kom til syne med annenplass i Ruka.

Publisert: 24.11.18 15:29 Oppdatert: 24.11.18 16:10

I lørdagens verdenscupåpning slo kombinertsportens supertalent til med et imponerende langrenn – tok nesten inn hele forspranget på Mario Seidl fra Østerrike – etter annenplass i hopprennet. 57 sekunder bak fra start endte til slutt med 16,5 sekunder i mål i langrennet.

– Det var nesten bra. Jeg var syv-åtte sekunder bak på det nærmeste, men Seidl hadde disponert godt, og giret om i siste bakke. Da kom det mange negative tanker. På det tidspunktet var jeg fryktelig sliten, sier Jarl Magnus Riiber.

Seidl vant for første gang et verdenscuprenn. Det feiret han.

– En veldig god følelse! Jeg drømte om det i går, og langrennet var perfekt lagt opp. Jeg er veldig fornøyd med seieren, uttalte en smørblid Mario Seidl etter rennet.

– Riiber var kjapp de første rundene, og da tenkte jeg «Oh man!». Men i dag var det min sjanse, jeg tok den, og den siste runden min var veldig kjapp. Jeg er så fornøyd med førsteplass, sier Seidl.

Riiber kom godt fra det i «bingorennet» hvor variabel vind ødela for de fleste.

Men ikke for Seidl. Han tok helt av og fløy 145,5 meter. Hele 11,5 meter lenger enn Riiber. Forspranget var på betryggende 57 sekunder dem imellom før langrennsdelen.

Tre nordmenn topp ti

Johannes Rydzek lå som nummer åtte etter hopprennet, men satte opp farten i sporet og endte på 3. plass. Nest beste nordmann ble Magnus Moan på 7. plass, en bra plassering for mannen som er utenfor landslaget og satser privat. Jan Schmid ble nummer ni.

Overfor VG bekrefter Riiber at han aldri tidligere har fått så gode svar på testene for kombinasjonen hopp og langrenn.

– De var veldig gode. Jeg har aldri vært så sterk og rask i inngangen til en sesong tidligere. Vi på landslaget blir sjekket en gang i måneden. Og når vi har nærmet oss sesongen har kurvene mine pekt rett oppover, sier Jarl Magnus Riiber.

Han forteller at det handler om «fart i beina i forhold til spenst» i hopp, og «terskelfart» i langrenn. Det vil si at han klarer større konkurransefart selv med plagsom melkesyre.

– Jeg klarer å holde en høyere gjennomsnittsfart i langrennet, det som jeg har vært dårligst på tidligere. Det jeg har jobbet mye med er å gå fortest mulig fra A til B, sier Riiber.

Han var nedfor da OL i Pyeongchang i februar endte med 4.-plasser i begge de individuelle konkurransene. Nå understreker han overfor VG at nederlagene for de sterke tyskerne Eric Frenzel og Johannes Rydzek er en voldsom inspirasjon for kommende mesterskap. I februar/mars 2019 er det VM i østerrikske Seefeld.

–

I forrige ski-VM (Lahti) var mannen som er nær nabo til Holmenkollbakken skulderoperert. Men listen over uhell og merkverdigheter stopper ikke der. Riiber har bommet på målgang, glemt hoppdressen, og startet uten transpondere (GPS-teknologi for tidtagning) i verdenscupen.

Det er tilbakelagte historier medgir Riiber. I sesongforberedelsene har han gjort store endringer. Reiseopplegget er betydelig endret fra tidligere. Alt gjort i den hensikt å unngå sykdommer. For sykdom, skader og uhell har satt brems på karriereutviklingen siden han slo gjennom internasjonalt allerede som 17-åring.

– Jeg følte at det gikk litt for mye tid til farting og styr. Det ble en totalbelastning, og vanskelig å holde seg frisk. Så det jeg har gjort i år er å holde meg så mye som mulig hjemme for å trene uten avbrekk, og komme meg til startstreken i Ruka i best mulig form, sier Riiber.