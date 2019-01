Caruana får sjansen til revansj mot Carlsen i Norway Chess

SPORT 2019-01-13T13:50:13Z

Samtidig som Magnus Carlsen (28) i dag spiller sitt andre parti i Wijk aan Zee-turneringen, er feltet til Norway Chess klart. Det forteller at Fabiano Caruana (26) får muligheten til revansj etter VM-tapet mot nordmannen.

Norway Chess ligger igjen an til å bli årets beste sjakk-turnering. De fire beste i verden er på plass, og samtlige ti deltakere er inne på topp 12 på verdensrankingen akkurat nå.

– Ja, det kan bli det første møtet mellom Carlsen og Caruana etter VM, men det er sjanser for at de møtes i både Grenke Chess og Shamkir-turneringen, sier Tarjei J. Svensen, kjent sjakkekspert og mannen bak mattogpatt.no . Feltene for disse turneringene er imidlertid ikke offentliggjort ennå.

Magnus Carlsen savner nok sin «yndlingsfiende» Anish Giri, men ellers er alle på plass. Dette er feltet i Rogaland i tiden 3.-15. juni (i parentes plassering på verdensrankingen):

Magnus Carlsen, Norge (1).

Fabiano Caruana, USA (2).

Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan (3).

Ding Liren, Kina (4).

Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike (6).

Viswanathan Anand, India (8).

Aleksander Grisjtsjuk, Russland (9).

Levon Aronian, Armenia (10).

Wesley So, USA (11).

Yangyi Yu, Kina (12).

– Det at nesten alle verdensstjernene takker ja til tross for en ganske drastisk endring av turneringsformatet, viser hvor høy status Norway Chess har i sjakkverdenen, sier Tarjei J. Svensen.

Endringene han snakker om, er intet mindre enn en revolusjon. Uavgjorte partier skal nemlig avgjøres ved armageddon. Slik er poengreglene:

* Seier i partiet: 2 poeng.

* Remis i partiet og seier i armageddon: 1,5 poeng.

* Remis i partiet og tap i armageddon: 0,5 poeng.

* Tap i partiet: 0 poeng.

– Det nye formatet passer nok Magnus ypperlig. Ethvert armageddon-parti med redusert betenkningstid vil øke hans sjanser, mener Tarjei J. Svensen.

Armageddon er altså et omspill der hvit får mer tid enn svart, men hvis svart klarer remis, vil svart vinne partiet.

Magnus Carlsen har ofte slitt i Norway Chess, men fikk endelig sin første seier i 2016. I 2017 vant Levon Aronian (med Carlsen på 9. plass) og i 2018 Fabiano Caruana (et halvt poeng bedre enn Carlsen).