FØLELSESLADD: Karsten Warholm viste hele sitt følelsesregister da han mottok prisen for årets forbilde. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tårevåt Warholm mottok forbildepris

STAVANGER/OSLO (VG) Karsten Warholm (22) tok til tårene og rørte salen i DNB Arena.

- Selv om jeg har levert bra, som jeg noen ganger har gjort, betyr ikke det at jeg har noen større verdi. Det synes jeg er viktig, og noe vi alle skal leve etter. Min hverdag blir så mye gøyere når jeg møter folk med et åpent sinn. Vi er forskjellige, det ser vi selvfølgelig, og vi kan hjelpe hverandre med å lykkes, sier Warholm, før han tårevåt takker de som har gitt ham sitt verdigrunnlag: foreldrene, hans avdøde morfar.

- Jeg føler jeg har oppnådd alt som 22-åring, og jeg veit da faen hva jeg skal gjøre videre, avslutter han talen med.

Jakob-storeslem

– Det var voldsomt. Denne prisen henger utrolig høyt. Jeg ville takke alle utøverne som har stemt på meg , sa Jakob fra scenen, etter å ha mottatt sin utøvernes pris, hans andre utmerkelse for kvelden.

Før Idrettsgallaen fikk Jakob en beskjed av kjæresten:

Ved sin første pris ble 18-åringen avbrutt fem ganger av jubel og applaus på hjemmebane i Dnb Arena. Feiringen blir kort. Allerede klokken 04.00 reiser han sammen med brødrene Henrik og Filip til Sola flyplass for å dra på treningsleir til Sør-Afrika.

Dermed har Gjert Ingebrigtsen fått flere prisen enn det han forventet:

Slått av Svindal

I årets mannlige utøver kom han derimot til kort mot 18 år eldre Aksel Lund Svindal, som i Pyeongchang fikk sitt etterlengtede OL-gull i utfor.

Årets kvinnelige utøver gikk til Marit Bjørgen, som i vinter ble tidenes vinterolympier etter gull i sin siste OL-øvelse på 30 kilometer.

Hegerberg vant gullballen

I fotball ble Ada Stolsmo Hegerberg kåret til årets beste kvinnelige fotballspiller, og har dermed to gullballer for 2018. En for best i verden, og en for best i Norge.

Maren Mjelde og Guro Reiten var de andre kvinnene som var nominert.

På herresiden vant Rune Jarstein, i duell med Joshua King og André Hansen.

Hopplandslaget ble kåret til årets lag. De vant både laghopp i OL og VM i skiflyvning.

Birgit Skarstein som vant gull under VM i pararoing med tidenes raskeste 2000 meter, ble kåret til årets kvinnelige funksjonshemmede utøver.

Priser:

Årets fotballspiller: Ada Stolsmo Hegerberg og Rune Jarstein.

Årets gjennombrudd: Jakob Ingebrigtsen

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver: Birgit Skarstein

Årets mannlige utøver: Aksel Lund Svindal

Årets lag: Hopplandslaget

Årets Ildsjel: Doris Nordbye

Årets kvinnelige utøvere: Marit Bjørgen

Årets mannlige funksjonshemmede utøver: Jesper Saltvik Pedersen

Årets trener: Gjert Ingebrigtsen

Utøvernes pris: Jakob Ingebrigtsen

Årets forbilde: Karsten Warholm

