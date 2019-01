GJENNOMBRUDD: Jakob Ingebrigtsen på scenen, hvor han fikk prisen for årets gjennombrudd fra Ole Einar Bjørndalen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Jakob Ingebrigtsen kåret til årets gjennombrudd - men slått av Svindal

2019-01-05

STAVANGER/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) er årets gjennombrudd, men ble slått av Aksel Lund Svindal (36) i årets mannlige utøver.

– Dette er noe som henger veldig høyt. Jeg vil takke mamma og pappa for at de har tilrettelagt for at jeg har kunnet få holde på med det jeg synes er gøy, og Henrik og Filip for at de tok med en 12 år gammel drittunge på treningsleir, banet vei, sa 18-åringen fra scenen.

18-åringen ble avbrutt fem ganger av jubel og applaus på hjemmebane i Dnb Arena. Feiringingen blir kort. Allerede klokken 04.00 reiser han sammen med brødrene Henrik og Filip til Sola flyplass for å dra på treningsleir til Sør-Afrika.

I årets mannlige utøver kom han derimot til kort mot 18 år eldre Aksel Lund Svindal, som i Pyeongchang fikk sitt etterlengtede OL-gull i utfor.

Ingebrigtsen er i tillegg nominert til årets navn.

Dermed har Gjert Ingebrigtsen allerede fått den prisen han forventet:

Hegerberg vant gullballen

I fotball ble Ada Stolsmo Hegerberg kåret til årets beste kvinnelige fotballspiller, og har dermed to gullballer for 2018. En for best i verden, og en for best i Norge.

Maren Mjelde og Guro Reiten var de andre kvinnene som var nominert.

På herresiden vant Rune Jarstein, i duell med Joshua King og André Hansen.

Birgit Skarstein som vant gull under VM i pararoing med tidenes raskeste 2000 meter, ble kåret til årets kvinnelige funksjonshemmede utøver.

Priser:

Årets fotballspiller: Ada Stolsmo Hegerberg og Rune Jarstein.

Årets gjennombrudd: Jakob Ingebrigtsen

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver: Birgit Skarstein

Årets mannlige utøver: Aksel Lund Svindal

