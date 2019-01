SLO IDOLET: Stefas Tsitsipas har tidligere sagt at han så Youtube-videoer av Roger Federer som barn. Nå har han slått sitt store idol. Foto: Andy Brownbill / TT NYHETSBYRÅN

Rogerer Federer slått ut av 20 år gammel sensasjon

Husk navnet Stefas Tsitsipas. Han har nemlig slått ut regjerende mester, 20 ganger Grand Slam-mester og kanskje tidenes beste idrettsutøver Roger Federer (37) fra åttedelsfinalen i Australian Open.

Den tjue år gamle grekeren var ikke født da Federer debuterte som profesjonell tennis-spiller, og omtales som en sensasjon etter at han vant 3–1 over sitt store idol i Melbourne.

– Jeg er den lykkeligste mannen på jorda, sier grekeren på banen etter triumfen, mens han fikk stående ovasjoner fra publikum.

Tsitsipas er rangert som nummer 15 i verden, og er den første tennisspilleren fra Hellas som kommer så langt som en kvartfinale i en Grand Slam-turnering. Han reddet seg inn fra alle tolv «break points» han møtte, og vant 78% av poengene på første serve.

– Det gikk definitivt ikke som jeg ønsket. Han gjorde en god jobb, for meg var det veldig frustrerende. I kveld tapte jeg for en bedre spiller, så all honnør til ham, sier Federer.

Prestasjonen til grekeren beskrives som makeløs, sensasjonell, historisk i utenlandske medier.

– Roger er en legende. Han har spilt så mye bra tennis gjennom årene, jeg har analysert ham siden jeg var seks år, og det er en drøm å møte ham. Å vinne dette ... jeg kan ikke beskrive det, forteller grekeren, som var i tårer etter seieren.

