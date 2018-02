VELDIG FORELSKET: Tiril Sjåstad Christiansen (22) ble stoppet av en korsbåndskade foran forrige OL. Nå er hun endelig klar for å kjempe om gullmedaljen i freeski-kjørernes slopestyle-løype. Foto: Trond Solberg

Tiril Sjåstad Christiansen behandles av kjæresten i OL: – Han er hardhendt

Publisert: 06.02.18 18:40

TRYSIL (VG) Tiril Sjåstad Christiansen (22) vil få særbehandling i Pyeongchang. Kjæresten Stian Lauritzen (30) har i praksis fri adgang til Norges skadeforfulgte OL-medaljehåp i deltakerlandsbyen.

– Han bor i samme blokk. Han er osteopat. Det blir til at han må knekke og kna på meg. Han synes jeg er en stivpinn. Han er hardhendt, og han gjør det for å plage meg, sier Tiril Sjåstad Christiansen under et intervju med VG i Trysil før freeski-landslagets avreise til Sør-Korea.

– Du er stiv?

– Jeg er så stiv, svarer Tiril Sjåstad Christiansen.

Bakgrunn: Slopestyle-kjørerne trener i kopi av OL-bakken

Stian Lauritzen er sykkelkjendis Dag Otte Lauritzens (61) sønn. Tiril Sjåstad Christiansen kapret ham for snaut to år siden. Lauritzen junior jobbet da og jobber nå - også i OL - som fysikalsk behandler for Norges snowboard-landslag.

Tiril Sjåstad Christiansen understreker at han er helt fantastisk, og at han har vært en mildt sagt god støtte i forbindelse med all motgangen hun har måttet takle: Tre operasjoner i løpet av det siste året.

– Jeg har ikke sett ham på fem uker. Det er lenge. Men det går fint. Vi prater med hverandre på Skype, tre ganger daglig. Johanne (Killi) blir helt fra seg, hun er nesten en del av forholdet. Men jeg har sagt det til henne. Du skjønner det den dagen du får deg kjæreste, sier Tiril Sjåstad Christiansen.

– De andre på laget lurer også. Har vi virkelig så mye å prate om? Men vi har alltid noe å prate om. Det er helt topp. Det passer meg midt i blinken å ha en type som elsker å høre meg prate, tilføyer hun - på inn og ut-pust.

Hun og lagvenninne og konkurrent Johanne Killi (20) reiser sammen til konkurranser og treningssamlinger. De deler vanligvis rom på alle turene.

I OL får de hvert sitt rom; «alle jentene»: Kulekjører Hedvig Wessel, snowboard-kjører Silje Norendal, freeski-kjørerne Tiril Sjåstad Christiansen og Johanne Killi.

– Ja, det er bra. Her vil hun få mer besøk, og da er det bra at vi har eget rom. Tre ganger om dagen!, sier Johanne Killi lett lattermildt.

Hun sier også at det er viktig ikke å dele for mye. Da sikter OL-debutant Johanne Killi imidlertid til det de skal gjøre i slopestyle-løypen. Hva slags taktikk de vil legge opp, hvilke triks de er best tjent med å gjøre med tanke på dommernes syn på saken.

– Den som er mest teknisk og mest oppfinnsom i railene, kommer til å vinne. Jeg vet hvor god jeg er, hvis ting klaffer. Best når det gjelder, ta gode valg, se på været; jeg er blitt smartere med årene. Det er ekstremt mange elementer (hindre). Det gjelder å være åpen for en plan A, B og C, sier Tiril Sjåstad Christiansen.

