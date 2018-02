Maren Lundby falt i OL-bakken: – Alt virker greit

Publisert: 11.02.18

SPORT 2018-02-11T12:36:12Z

PYEONGCHANG (VG) Den norske gullfavoritten Maren Lundby (23) falt under trening i normalbakken i hopp søndag.

Det skjedde etter at 23-åringen forsøkte å sette nedslag etter å ha hoppet solide 111 meter søndag ettermiddag, norsk tid.

VG har vært i kontakt med sportssjef Clas Brede Bråthen som sto et stykke opp i bakken og fikk med seg hendelsen. Han forteller at den ene skien skar ut etter landing, og at Lundby falt fremover.

Lundby reiste seg etter fallet og gikk ut av bakken for egen maskin.

– Maren har vært til sjekk og alt virker greit. Et lite slag i hofta setter sjelden ut en totning, og vi tror at dette prakteksemplaret av folkeslaget tåler dette minst like bra som de andre, sier Bråthen til VG.

Lundby skal etter planen delta i kvinnenes renn i normalbakken i Pyeongchang allerede i morgen, mandag. Da er den norske kvinnen storfavoritt til å vinne gull.

Lundby var best i samtlige tre treningsomganger på torsdag.

Hun har i det hele tatt vært den beste kvinnehopperen denne vinteren og har hele syv seirer i verdenscupen: Lillehammer, Hinterzarten, to ganger i Sapporo, to ganger i Zao og så vant hun det første rennet i slovenske Ljubno i slutten av januar. Hun har til dels vunnet med store forsprang til nummer to. Det siste rennet før OL endte imidlertid med seier til østerrikske veteranen Daniela Iraschko-Stolz.

Da verdenscupen var i OL-bakken for ett år siden, fikk det norske gullhåpet 3. og 4. plass.

PS! Kvinnene har bare én individuell hoppkonkurranse i Pyeongchang. Det er heller ikke mixed-konkurranse - i motsetning til VM.