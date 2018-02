DYR FEST: Sykkel-VM i Bergen ble en voldsom folkefest, men økonomisk gikk arrangørene på en gigantisk smell. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix.

Eventbyrå slår seg konkurs etter sykkel-VM

NTB

Publisert: 03.02.18 02:02

SPORT 2018-02-03T01:02:31Z

Et eventbyrå som hadde flere millioner utestående hos arrangøren av sykkel-VM i Bergen, slår seg selv konkurs.

Etter flere mislykkede forsøk på å komme til enighet med kreditorene, har eventselskapet Possibility valgt å slå seg selv konkurs, skriver Bergens Tidende .

Sykkel-VM ble et stort tapsprosjekt for det bergensbaserte selskapet, som var en av de mest sentrale aktørene under arrangementet. Bergen 2017 AS, som sto bak verdensmesterskapet, mangler nærmere 60 millioner kroner til å kunne betale regningene sine. Possibility er blant de største kreditorene, med et krav på 13 millioner kroner.

Daglig leder i Possibility, Harold Sletten, ønsker ikke å la seg intervjue av Bergens Tidende, men skriver følgende i en sms til avisen:

«Trist og leit. Styret og eierne vil nå konsentrere seg om å hjelpe bostyrer til å optimalisere boet slik at kreditorene får mest mulig igjen. Har ingen flere kommentarer på nåværende tidspunkt».