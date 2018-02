RANGERS-TAP: Dallas Stars-spillerne feiret etter seieren natt til tirsdag norsk tid. Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

Nytt bortetap for Rangers

NTB

Publisert: 06.02.18 06:26

(Dallas Stars-New York Rangers 2–1) Mats Zuccarello fortsetter å slite i NHL. Mandag tapte Rangers på bortebane.

Laget har bare vunnet en av de siste syv kampene og fikk ingen poeng med seg hjem fra Texas.

Riktignok var det Rangers som sto for kampens første scoring. Med litt over to minutter igjen før den første hvilen, sendte David Desharnais pucken forbi Dalls-keeper Ben Bishop.

I andre periode svarte verten og utlignet ved Tyler Seguin, og fire minutter ut i den siste perioden sørget Martin Hanzal for 2-1, som altså ble sluttresultatet.

Norske Mats Zuccarello tilbrakte snaut 18 minutter på isen i Dallas. Han fikk også godskrevet tre skudd på mål, uten at noen av dem ga uttelling.