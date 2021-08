Viktor Axelsen (t.v.) ser fornøyd på gullmedaljen han sikret seg i badminton. På bildet til høyre er han sammen med det norske talentet Sofia Louis Macsali. Foto: Reuters og privat

Norske Sofia jubler for OL-helten – slik forklares dansk badminton-suksess

OL-helten Viktor Axelsen (27) og danske badmintonspillere har på mesterlig vis har tatt opp konkurransen med de asiatiske verdensstjernene. Det inspirerer Norges beste kvinnelige badmintonspiller, Sofia Louis Macsali (19), til å satse for fullt fremover.

– Viktor er mitt aller største mannlige forbilde. Jeg har fulgt ham tett siden lenge før han ble kjent, og møtt ham flere ganger. Han er en veldig ydmyk og fin fyr, sier Macsali til VG om Danmarks ferskeste OL-gullvinner.

19-åringen er regjerende norgesmester, og sikret seg kongepokalen i juni. Bergenseren satser for fullt på badminton, og har satt seg et solid mål:

– Jeg vil selvfølgelig bli verdensmester! Nå har Viktor vist at det går an for europeere å hevde seg internasjonalt, og det er klart det inspirerer meg voldsomt, sier Macsali.

Macsali begynte med badminton som seksåring – takket være faren Ferenc.

– Han var lei av å se på fotballtreningene til søsteren min og meg. Da introduserte han oss for badminton som han alltid har vært interessert i og spilt selv, forklarer 19-åringen.

LOVENDE: Sofia Louis Macsali er første års senior, og sikret seg kongepokalen i juni. Foto: Privat

Danmark er det eneste landet som virkelig hevder seg i verdenstoppen mot enorme nasjoner som Kina, Japan, India, Indonesia, Thailand og Taiwan. I Danmark er det 5,8 millioner innbyggere, men på herresiden er det for øyeblikket fem dansker blant de 25 beste.

– Danskene har lange tradisjoner i badminton. Ved siden av håndball, og nå etter hvert litt ishockey, er det badminton som har vært den store innendørsidretten på vinteren, forklarer generalsekretær Espen Larsen i Norges badmintonforbund til VG.

Poul-Erik Høyer Larsen ble olympisk mester i grenen i 1996, noe som også fikk betydning for rekrutteringen i vårt naboland.

– Det er mange som velger badminton fra veldig ung alder, og det er mulig å gjøre gode karrierer og tjene ganske gode penger i Asia der badminton er veldig stort, forklarer Larsen.

Lærte seg mandarin

En av de store danske suksesshistoriene er altså Axelsen, som også har lært seg mandarin – det mest brukte språket i Kina – for å få mest mulig ut av badminton-karrieren.

27-åringen tok OL-bronse i Rio i 2016, og mandag ettermiddag, norsk tid, slo han den regjerende mesteren Long Chen fra Kina 2–0 i finalen i Tokyo. Axelsen kunne gråtende konstatere at han var olympisk mester.

– Det er helt fantastisk, og viser jo at også europeiske og nordiske spillere kan hevde seg. Men Axelsen er et unikum – det han leverte i finalen var enormt, mener Larsen.

GRÅT AV GLEDE: Viktor Axelsen er i ferd med å forstå at han er olympisk mester. Foto: HAMAD I MOHAMMED, REUTERS

Så helten ta VM-gull

Hun var til stede i arenaen i Glasgow da Axelsen ble verdensmester i 2017, etter å ha slått kinesiske Dan Lin.

– Da skrek jeg og heiet så mye på Viktor at jeg mistet stemmen.

Et par måneder senere spurte det norske talentet pent om å få ta et bilde sammen med den danske stjernen da de trente i samme arena før Danmark Open.

– Tai Tzu-ying, Pusarla Sindhu og spanske Carolina Marín (Spania) er mine tre store kvinnelige forbilder, men det Viktor jeg har fulgt lengst, og det han har oppnådd betyr mye for meg, sier Macsali.

Indiske Sindhu er for øvrig blant verdens aller best betalte kvinnelige idrettsutøvere. Ifølge Forbes tjente hun 8.5 millioner dollar i 2018, og 5,5 millioner dollar i 2019. Hun tok i forrige uke OL-bronse i Tokyo, mens Yufei Chen fra Kina slo Tzu-ying fra Taiwan i finalen.