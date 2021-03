VM-DRONNINGEN: Tiril Eckhoff jubler etter medalje på fellesstarten i Pokljuka. Foto: MICHAL CIZEK/AFP

Eckhoff forklarer suksessen: − Vært mye prat om å være mentalt svak

Som 30-åring er Tiril Eckhoff endelig i sitt livs form. Hun mener svaret på hvorfor hun nå lykkes er enkelt, men er likevel usikker på fremtiden.

– Jeg føler det har vært mye prat om å være mentalt svak, men for min del handler det om at jeg ikke var god nok. Nå er jeg god nok, forteller Tiril Eckhoff til VG.

Etter flere ustabile sesonger er hun blitt verdens beste skiskytter. Hun er i sitt livs form, leder verdenscupen sammenlagt og ble den suverene VM-dronningen i Pokljuka tidligere denne vinteren.

Selv mener hun svaret på hvorfor suksessen har kommet nå er ganske enkelt. Hun sier det er mange som har ment ustabil skyting har handlet om det mentale, men forteller at hun nå rett og slett har blitt bedre.

Eckhoff mener også det tar tid å bli god som kvinnelig skiskyting - og at det var noe hun ønsket hun visste i ung alder. Skytetrener Patrick Oberegger får mye av æren for at det har snudd på standplass.

– Det er mye takket være Patrick som har gjort meg til en bedre skytter og som så at jeg hadde potensial, sier Eckhoff.

Han var også den første hun trakk frem under mesterskapet da hun ble spurt om hva som var grunnen til at hun klarte å ta gull på de tre første distansene.

Tiril Eckhoffs treffprosent de siste sesongene 2017/2018: 76,3

2018/2019: 76,9

2019/2020: 83,1

2020/2021: 85,3 (per 9. mars 2021) Vis mer

– Han er nummer én. Han er jo til stede på hver eneste trening og har fått opp treffprosenten min. Det er han jeg kan takke 100 prosent for at jeg er blitt en bedre skiskytter, sa hun til VG i Pokljuka.

Nå er hun i tsjekkiske Nove Mesto, som er nest siste stopp for skiskytterne denne sesongen.

PÅ TRENING: Tiril Eckhoff sammen med skytetrener Patrick Oberegger. Foto: Jostein Magnussen/VG

Men til tross for at hun nå har blitt verdens beste skiskytter, er hun usikker på hvor lenge hun skal holde på etter mange år på reisefot.

– Jeg synes det er litt vanskelig å svare på hvordan fremtiden blir. Dette har vært en veldig spesiell sesong med corona, mye reise og mye isolasjon. Ikke være sosial. Jeg har reist i mange år, så du tenker jo litt når du har bikket 30. Det var egentlig veldig morsomt, men jeg tenker mest på at jeg får nyte de årene jeg har igjen og bare prøve å «gønne» på, forteller Eckhoff.

Før jul fortalte hun om at hun slet med motivasjon i en sesong preget av coronapandemien, og delte sin frykt om å bli smittet av viruset i en idrett hvor utøverne er avhengige av lungene.

Etter å ha sett hvor tøft mange andre har det, har hun nå funnet tilbake til motivasjonen og idrettsgleden.

– Nå er jeg kjempemotivert. Jeg skjønner ikke vitsen med å komme hjem til Oslo og være i karantene. Jeg tenker at nå har alle det litt kjipt og jeg er faktisk utrolig heldig som kan konkurrere. Det er ikke et eneste barn som får lov til å konkurrere, så da får jeg gjøre mitt beste, sier hun og legger til:

– Man forstår hvor heldig man er når man ser hvordan det er hjemme. Jeg ser juniorene som har trent i seks-syv måneder for å så ikke få lov til å gå skirenn i år. Det gjør at jeg blir enda mer takknemlig for at jeg får lov til å gå og drive med den sporten jeg driver med.

I ettermiddag er hun favoritt når kvinnenes sprint starter klokken 17.30 (NRK1).