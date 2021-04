ÅPNER OPP: Tidligere høydehopper Patrik Sjöberg synes ikke noe om at enkelte tar lett på corona. Foto: 7193 / TT NYHETSBYRÅN

Patrik Sjöberg viser sterke bilder fra sykehuset etter coronasykdom: − Jævla hønsehjerner

Høydehopplegenden Patrik Sjöberg har fått nok av svenskenes holdninger til corona og ønsker derfor å vise hvor hardt sykdommen rammet ham.

Av Mats Arntzen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– At jeg viser bildene handler om alle jævla hønsehjernene som poppet frem da jeg stilte spørsmål ved gøteborgernes holdning til corona, skriver 56-åringen på Instagram.

Sjöberg har blitt behandlet på intensivavdeling for bilateral lungebetennelse og blodforgiftning.

Han tilbrakte en måned på sykehuset og sov i to uker av dem. Etter å ha funnet en dagbok som de på sykehuset på Sahlgrenska hadde skrevet under tiden han sov, ønsket han å hylle helsepersonellet.

– Jeg så og hørte hvor forferdelig sykdomstilstanden er for covid-19. Det er jævlig vanskelig å få luft og det er som å drukne.

– Jeg forstår nå hvor nære det var at jeg ikke klarte det, og jeg hyller alle som tok vare på meg under oppholdet, skriver Sjöberg.

Nylig tok VG-kommentator Hans Petter Sjøli til orde for at konspirasjonsmiljøene må tas mer på alvor, fordi «det hele begynner å bli smånifst».

I Instagram-innlegget tar Sjöberg et oppgjør med de som fornekter pandemien.

– De skulle snakket med de som jobber der. For de sliter som dyr og er de ordentlige heltene, som ikke fortjener at disse foliehattene, lovbrytere, opposisjonsidioter eller hobbyister som konkurrereer om å overgå hverandre med fabler om at regjeringer og storbedrifter har slått seg sammen og utfører en slags rensing medisinsk.

Patrik Sjöberg tok OL-sølv i både Los Angeles i 1984 og Barcelona 1992. I 1988 ble det bronse i Seoul.