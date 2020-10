Viking tapte sin første kamp på snaue tre måneder – Haugesund vant rogalandsderbyet

STAVANGER (VG) (Viking – Haugesund 0–1) Ibrahima Wadji ble matchvinner da Haugesund vant i Stavanger for første gang siden 2015. En solid revansj etter fjorårets cupfinaletap.

Etter åtte strake kamper uten tap for Viking, ble Haugesund for sterke i rogalandsderbyet. Wadjis scoring etter 24 minutter var nok til tre poeng for gjestene.

Dermed går Viking på sitt første nederlag siden 1–2-tapet for Kristiansund 2. august.

Med tre poeng med i bagasjen hjem til Haugalandet tar et massivt steg mot fornyet eliteseriekontrakt. Med åtte serierunder har de ni poeng ned til Start mot kvalifiseringsplass, og elleve poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykk.

I tillegg fyker de opp i ryggen på Viking. Lagene står med henholdsvis 28 og 29 poeng, men Viking har én kamp mindre spilt.

Sikker Wadji

Viking fikk kampens første store mulighet. Etter en corner til gjestene, fikk Viking enorme kontringsrom og kom tre mot en i angrep. Berisha spilte fint inn til Torsteinbø, som kom helt alene med Sandvik i Haugesund-målet. Dessverre for hjemmelaget fikk han et elendig touch, og ballen trillet inn til FKH-keeperen.

Etter den enorme muligheten fortsatte Viking å dominere i banespillet, men etter 24 minutter smalt det plutselig motsatt. Bruno Leite vant ballen på midten, før han spilte til Wadji. Haugesund-spissen tok seg mesterlig forbi Axel Andrésson, og kom alene med Iven Austbø.

Wadji viste Torsteinbø hvordan man skal gjøre det alene med keeper, og trillet ballen sikkert forbi Austbø.

Fikk muligheten på overtid

Resten av den første omgangen skjedde det ikke stort, og Haugesund tok med seg en 1–0-ledelse inn i garderoben.

Andre omgang fortsatte i sporet til den første, der Viking hadde mye ball uten å skape noen store muligheter.

Etter en drøy time så Bjarne Berntsen seg lei av det som skjedde på banen, og byttet fire mann samtidig. Inn kom blant annet Samuel Fridjonsson, som på Deadline Day ble signert tilbake etter et halvt år i tyske Paderborn.

Byttene hjalp ikke nevneverdig for hjemmelaget, og Haugesund fikk ikke store problemer med å forsvare seg. En corner endte i beina til 17 år gamle Sondre Auklend, som klinket til. Skuddet var hardt, men Sandvik vartet opp med en matchvinnerredning.

Nærmere kom ikke Viking, og da endte det med 1–0-seier for Haugesund på SR-Bank Arena.

MATCHVINNER: Haugesunds Ibrahima Wadji i aksjon ble forskjellen på lagene i Stavanger. Foto: Carina Johansen, NTB

Lørdag får Haugesund besøk av tabelljumbo Aalesund, mens Viking spiller borte mot Stabæk søndag.

Publisert: 27.10.20 kl. 20:59

