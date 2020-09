Ruud møter Djokovic i semifinalen: – Det var helt crazy

(Casper Ruud – Matteo Berrettini 4–6, 6–3, 7–6) Casper Ruud (21) er klar for semifinalen i ATP-turneringen i Roma etter en fantastisk triumf over Matteo Berrettini. Nå møter han verdensener Novak Djokovic i semifinalen.

Djokovic vant i sin kamp over tre sett mot tyskeren Dominik Koepfer etter at Ruud hadde slått ut italienske Berrettini. Dermed er det søndag klart for det Ruud kaller sin største utfordring i karrieren i semifinalen i ATP Masters 1000-turneringen, som er de største turneringene etter de fire Grand Slam-turneringene.

– Han er en grusspesialist. Casper har spilt bra på hard court de siste årene, men grus er hans underlag. Jeg vet at jeg er favoritt på grunn av rankingen. Det er det første møtet mellom oss to. Forhåpentligvis er jeg klar i morgen, sier Djokovic til Eurosport.

Ruud er svært takknemlig for at søndagens semifinale spilles på grusunderlag.

- Han er en av tidenes beste tennisspillere. Det blir min største utfordring. Jeg må bare senke skuldrene. Jeg har kommet til semifinalen noe som er et nytt steg for min del, sier Ruud på pressekonferansen etter sin kvartfinale.

Da var det ennå ikke avklart at motstanderen ble Djokovic, men Ruud påpekte at serberen ville stille som storfavoritt i et semifinalemøte.

– Jeg er takknemlig for at vi skal spille på grus og ikke på hard court, der er han i alle fall er ekstremt god. Jeg sier ikke at han er dårlig på grus, men jeg er takknemlig for at kampen spilles på grus i morgen, sier Ruud til Eurosport.

Djokovic var også innom og så kampen til Ruud før han spilte sin egen kvartfinale.

– Jeg tror han får en tøffere kamp enn han tror i morgen, sier idrettssjef Øivind Sørvald i tennisforbundet, som er ekspert for Europsport, etter kampen.

I SLAGET: Casper Ruud skal trolig bryne seg på Novak Djokovic søndag. Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

Ruud tok seg til semifinalen etter å ha tapt 6–4 i første sett for italienske Berrettini, som er ranket som nummer åtte i verden. Deretter slo nordmannen tilbake og vant det andre 6–3 etter å ha vist spill av høy klasse.

I det tredje settet startet nordmannen best og ledet 3–0 før den storvokste italieneren (1.96 høy) fikk skikk på spillet sitt igjen og traff på det meste. Dermed endte settet 6–6 og kampen gikk til tiebreak.

Det vant nordmannen 7–5 etter en rå prestasjon. Ruud lå under 3–5 og vant fire strake poeng.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var «crazy». Jeg gjorde mitt beste og tok sjansene når de kom. Det så mørkt ut en periode i tiebreak, men jeg holdt ut og tok hver sjanse jeg fikk, sier Ruud i et intervju på Eurosport.

Dette er Ruuds første semifinale i en ATP Masters 1000-turnering – og dermed også den første gang han er i semifinalen i en så stor turnering. I Buenos Aires i februar i år tok han sin første – og eneste – ATP-tittel, men det var i en mindre turnering – såkalt ATP250.

Tennisekspert Øivind Sørvald roser 21-åringen Ruud etter at han tok seg til semifinalen tidligere lørdag ettermiddag.

– Dette er stort, det er bare altfor stort til å sette ord på nå. Vi har kost oss i tre timer. Særlig i det andre settet viser han hvor god han er, sier Eurosport-eksperten.

Pappa og trener Christian Ruud fulgte kampen hjemme.

– Dette var gøy, utrolig gøy. Utrolig at han klarte det. Vi får være fornøyd med at han slår en topp 10-spiller. Det er nok en god prestasjon, sier Christian Ruud.

Djokovic knuste racketen i sin kvartfinalekamp mot Koepfer:

Italieneren er samme karen som slo ut Ruud av US Open i 3. runde for to uker siden. Nå fikk den 4.-seedede Berrettini tøffere kamp fra nordmannen, som i dag var i sin første kvartfinale i en Masters 1000-turnering.

– Vi kommer til å være klare begge to og levere vår beste tennis. Jeg er klar for en god og tøff match, sa Ruud til NTB før kvartfinalen.

Han har sine ord i behold. Det var til tider høy kvalitet på det som ble vist i Roma gjennom tre timer på grusen i 31 graders varme.

Djokovic avanserte til semifinalemøtet mot Ruud i en kamp som gikk over tre sett mot tyskeren Domink Koepfer.

Etter at Djokovic enkelt tok det første settet 6-3 fikk serberen det tøffere i det andre settet mot sin tyske motstander. Stjernespilleren ble såpass frustrert at han knuste sin egen racket midtveis i settet og fikk en advarsel for sin opptreden. Koepfer forsatte å presse verdenseneren og vant det andre settet 6-4. Men i det tredje settet snudde Djokovic kampen og vant kampen med 6–3 i det avgjørende settet.

Casper Ruud tangerte nylig sin egen karrierebeste-plassering på verdensrankingen og er tilbake på en 34. plass. Han kommer til å klatre ytterligere etter suksessen i Roma.

PS! Ruud slo Berrettini 3–0 i French Open i fjor, men tapte 0–3 mot den servesterke italieneren i årets US Open.

Semifinalen mellom Ruud og Djokovic sendes på Europsport og Dplay søndag. Kamptidspunktet er ennå ikke klart.

