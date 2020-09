Ruud med råsterk seier i Roma: – Det var helt crazy

(Casper Ruud – Matteo Berrettini 4–6, 6–3, 7–6) Casper Ruud (21) er klar for semifinalen i ATP-turneringen i Roma etter en meget sterk seier over verdensåtter Matteo Berrettini.

Etter å ha tapt 6–4 i første sett for italienske Berrettini, slo nordmannen tilbake og vant det andre 6–3 etter å ha vist spill av høy klasse. I semifinalen kan han møte verdensener Novak Djokovic, som spiller sin kvartfinale nå (leder 1–0 i sett over Dominik Koepfer).

I det tredje settet startet nordmannen best og ledet 3–0 før den storvokste italieneren (1.96 høy) fikk skikk på spillet sitt igjen og traff på det meste. Dermed endte settet 6–6 og kampen gikk til tiebreak.

Det vant nordmannen 7–5 etter en rå prestasjon. Ruud lå under 3–5 og vant fire strake poeng.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var «crazy». Jeg gjorde mitt beste og tok sjansene når de kom. Det så mørkt ut en periode i tiebreak, men jeg holdt ut og tok hver sjanse jeg fikk, sier Ruud i et intervju på Eurosport.

Dette er Ruuds første semifinale i en ATP Masters 1000-turnering – og dermed også den første gang han er i semifinalen i en så stor turnering (de største etter Grand Slam). I Buenos Aires i februar i år tok han sin første – og eneste – ATP-tittel, men det var i en mindre turnering – såkalt ATP250.

I SLAGET: Casper Ruud skal trolig bryne seg på Novak Djokovic søndag. Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

Nå kan det bli Novak Djokovic i semifinalen.

– Det er spennende. Det blir uansett tøft, blir det Djokovic så blir det kanskje min tøffeste utfordring i karrieren. Vi sier i Norge at ballen er rundt og alt kan skje. Jeg skal gjøre mitt beste, sier Ruud.

Tennisekspert Øivind Sørvald roser 21-åringen.

– Dette er stort, det er bare altfor stort til å sette ord på nå. Vi har kost oss i tre timer. Særlig i det andre settet viser han hvor god han er, sier Eurosport-eksperten.

Pappa og trener Christian Ruud fulgte kampen hjemme.

– Dette var gøy, utrolig gøy. Utrolig at han klarte det. Vi får være fornøyd med at han slår en topp 10-spiller. Det er nok en god prestasjon, sier Christian Ruud.

Italieneren er samme karen som slo ut Ruud av US Open i 3. runde for to uker siden. Nå fikk den 4.-seedede Berrettini tøffere kamp fra nordmannen, som i dag var i sin første kvartfinale i en Masters 1000-turnering.

– Vi kommer til å være klare begge to og levere vår beste tennis. Jeg er klar for en god og tøff match, sa Ruud til NTB før kvartfinalen.

Han har sine ord i behold. Det var til tider høy kvalitet på det som ble vist i Roma gjennom tre timer på grusen i 31 graders varme.

Casper Ruud tangerte nylig sin egen karrierebeste-plassering på verdensrankingen og er tilbake på en 34. plass. Han kommer til å klatre ytterligere etter suksessen i Roma.

PS! Ruud slo Berrettini 3–0 i French Open i fjor, men tapte 0–3 mot den servesterke italieneren i årets US Open.

