Grenseløst enkelt for overgripere

Av Leif Welhaven

Idrettsovergrep er et tema som behøver koordinert innsats på tvers av landegrenser, mener VGs kommentator. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Alt en som er dømt for et idrettsovergrep trenger å gjøre for å kunne finne seg nye ofre, er å forflytte seg til et annet land. Nå haster det å bekjempe en blindsone.

Se for deg at du er blitt utnyttet av en du stolte på i idretten.

Det kostet deg å varsle, men du vant frem i retten. Da har du all grunn til å vente at systemet forhindrer at andre kan utsettes for noe like forferdelig.

Slik er det dessverre ikke.

Mange land har mer eller mindre lignende krav om politiattester, men noe effektivt system for harmonisering finnes ikke.

I et Europa der mer enn 11.000 EU-regler er blitt del av norsk lov siden 1994, og det samarbeides om alt fra tillatte lyspærer til kvoter på fisk, fremstår en felles kamp for trygghet mot nye overgrep som et forsømt område.

Hverken i kontakten mellom idrettsorganisasjoner, eller på politikk- og politisiden, ser det ut til å ha vært tilstrekkelig bevissthet om behovet for koordinering og informasjonsdeling.

Systemsvakheten innebar for eksempel at en dansk tennisklubb ansatte en ny trener, uten å vite at han var på prøveløslatelse etter en norsk overgrepsdom.

Og som VG nylig har avslørt, er saken dessverre ikke unik.

Her må det understrekes at de konkrete eksemplene ikke dokumenterer at nye overgrep har funnet sted i nye land. Men de viser sårbarheten for at slikt kan skje, og i flere idrettsgrener er det ikke uvanlig at trenere tar seg arbeid i land etter land.

Juridisk og praktisk er feltet sammensatt, og noen «quick fix» er ikke åpenbar. Det som derimot er sikkert, er at vi ikke får gjort idretten tryggere uten en grenseoverskridende kamp mot overgrep.

Sitter vi stille, skjer det ingenting. Derfor må saken løftes på agendaen.

Men hva bør egentlig gjøres?

Og av hvem?

La oss se på noen muligheter og begrensninger på tre plan:

1) IDRETTENS NIVÅ

Det er mange kontaktpunkter mellom internasjonale idrettsorganisasjoner. Innenfor egne grenser har Norges idrettsforbund jobbet over tid, og kampen skjerpes og systematiseres nå. Men der Berit Kjøll & co. har en mulighet til å ta bedre tak, er ved å få kolleger med seg på en felles bevissthet om et felles problem.

Kampen mot overgrep krever innsats både fra idretten, her ved idrettspresident Berit Kjøll, og fra kulturminister Abid Raja og andre ledende politikere. Foto: Terje Pedersen

Et naturlig startpunkt kan være etablerte kontakter i Norden. Allerede har vi «Nordisk møte» årlig. Der har felles sanksjoner mot kampfiksing, utøverrettigheter og økonomiske barrierer vært temaer.

Her bør Norges idrettsforbund nå gå foran for et samlet krafttak mot overgrep.

Dersom nordiske idrettsorganisasjoner snakker med én stemme i denne saken, vil kanskje sjansen øke for den drahjelpen som åpenbart er nødvendig fra myndighetshold.

2) NORDISK NIVÅ

De nordiske landene står nær hverandre kulturelt , og det er for eksempel mulig å utrede et system for bedre samkjøring. Det foreligger allerede et nordisk politisamarbeid, det utveksles informasjon på tollsiden og det finnes mange arenaer for å dele erfaringer.

Bedre informasjonsutveksling om attestordninger og forhistorie rundt personer som søker nytt arbeid innad i Norden, er noe nordiske myndigheter kanskje kan gå sammen om å utrede? Her kan det jo være mye å hente også innen andre områder enn idretten.

3) EUROPEISK NIVÅ

På lengre sikt er det lov å drømme om et felleseuropeisk system som verner mot at en som er fratatt retten til å jobbe med barn og unge i ett land, får muligheten til å gjøre dette i et annet. Her står det en rekke praktiske problemer i kø, som forskjeller i lovverk, rettspraksis og forholdet mellom myndigheter og frivillig sektor.

Men om det er én ting EU-systemet jo skal beherske, så er det å finne felles plattformer på områder som kan gagne et fellesskap. Og kampen mot overgrep fra tillitspersoner vil åpenbart være et slikt.

Det er garantert diverse juridiske irrganger å utforske, men en europeisk innsats er ikke mer «far-fetched» enn at Europol allerede har kamp mot barnepornografi som et koordinert satsingsområde.

Hvis vi vender tilbake til den aktuelle norske problemstillingen, er et åpenbart problem at sakene delvis handler om rettsapparatet, og delvis om påfølgende sanksjoner fra idretten.

Det finnes dommer der en person er dømt for overgrep, men der valget om å frata retten til verv overfor barn, unge eller utviklingshemmede kun er en konsekvens idretten selv har trukket. Da er det ikke lett å få på plass systemer for «varsling» om man søker jobb i et naboland.

Men det finnes også norske idrettsovergrep der det er rettsvesenet som setter slike begrensninger. For eksempel er det en sak der retten konkluderte med at en mann ikke var skikket til å være trener, til å instruere eller inneha en ledende stilling for jenter under 20 år. Allmenne hensyn ble trukket frem som grunn til å frata ham muligheten til dette.

Kanskje er en mer konsekvent rettslig bruk av et slikt virkemiddel et interessant justispolitisk tema?

Egentlig er jo konklusjonen opplagt: En person som er uskikket i Norge, er ikke noe mer skikket i andre land. Derfor er det så presserende å få tettet et hull det i dag er altfor lett å utnytte.

