STERK: Birgit Skarstein tok EM-gull etter et nytt sterkt løp. Foto: Estela Reinoso, Norges Roforbund.

Uslåelige Birgit Skarstein europamester for første gang

Birgit Skarstein lar seg ikke slå. Søndag formiddag vant 32-åringen EM-gull i pararoing for første gang.

Av Jostein Overvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Skarstein lå bak både regjerende europamester Nathalie Benoit og Moran Samuel i starten. Etter hvert ble det en kamp mellom Skarstein og Samuel. Den israelske 38-åringen holdt nordmannen bak seg i nesten halve løpet.

Men så tok favoritten over og vant med fem sekunders margin. Skarstein var i fredagens forsøk bare åtte hundredeler fra sin verdensrekord på 10,13,63 fra VM 2018. I regnvær og 11 grader kom hun i EM-finalen inn på tiden 10.22,06 i den norditalienske metropolen for roing.

Birgit Skarstein deltok ikke da pararoerne ble innlemmet i europamesterskapet sist sesong. Franske Benoit tok det første EM-gullet i Poznan. I dag måtte hun ta til takke med 4. plassen. Ukrainske Anna Sheremet tok bronsen.

På Lago de Varese hadde trønderen ingen store problemer med å innlemme mesterskapsgull nummer fem i medaljesamling. Fra før har Skarstein vunnet VM fire ganger – sist under verdensmesterskapet i Linz for to år siden.

32-åringens store mål er sommerens Paralympics i Tokyo. Hun gikk av medalje da hun ble nummer fire i Rio for fem år siden. Men etter at paralympicsroerne doblet distansen fra 1000 til 2000 meter i 2017 har Skarstein vært uslåelig.

Hun har vunnet både verdenscupen og VM-gullet tre år på rad, men konkurrerte på grunn av pandemien ikke i 2020.

I februar vant hun det digitale verdensmesterskapet på romaskin. Da var hun 7,7 sekunder for Moran Samuel.

