NUMMER FEM: Didrik Tønseth trodde kroppen var på gang da han ble nummer fem på 15 kilometer klassisk under den nasjonale langrennsåpningen midt i november. Men nå sier kroppen nei igjen. Foto: Terje Pedersen

Rådvill Tønseth: − Ble dårligere og dårligere

Didrik Tønseth (29) ble forkjølet i oktober. Etter det sa kroppen stopp.

Mens lagkameratene er på Sjusjøen og konkurrerer er Tønseth hjemme på Byåsen i Trondheim. Målet er å nullstille en kropp som ikke vil lystre når han skal ta i maksimalt.

– Jeg trodde jeg hadde kontroll. Jeg har gått fra å være en stabil løper, til en av mest ustabile, sier Tønseth til VG.

Nå har 29-åringen dårlig tid om han skal være med til VM i Oberstdorf som starter om 83 dager.

Han hadde en fin treningssommer. Men så smalt det igjen. En forkjølelse i oktober.

– Det sa stopp. Da gikk det til bunn igjen. Jeg fikk trent åtte dager før langrennsåpningen på Beitostølen.

Smell i Finland

Men på Beitostølen ble han nummer fem på 15 kilometer klassisk. Han trodde han likevel hadde noe på gang. Dagen etter ble det 9. plass på friteknikk. 29-åringen kom inn som reserve til verdenscupåpningen i Finland. Han ble nummer 27 på minitouren.

– Det ble dårligere og dårligere, sier Tønseth.

Han vet ikke hvorfor kroppen ikke vil. Det han vet er at han løp inn til en 25. plass i terreng-EM med et magevirus i desember i fjor. Etter det har ikke ting vært stabilt bra.

Etter smellen i Finland forrige helg ble han og landslagstrener Eirik Myhr Nossum enige om at han ikke skulle konkurrere på Sjusjøen denne helgen, siden verdenscupen i Lillehammer er utsatt. Norge deltar ikke i flere verdenscuprenn i 2020.

Mens Tønseth er hjemme, ble samboer Anne Kjersti Kalvå nummer 13 på sprinten på Sjusjøen fredag. Paret liker å leke seg med morsomme bilder i sosiale medier:

Det Tønseth trenger er en kropp som fungerer. For på syv VM-starter siden Falun i 2015 er en 8. plass hans dårligste VM-plassering. Han har to VM-gull på stafett (2015 og 2017). Han har vært under to sekunder fra en individuell VM-medalje.

– Jeg vet ikke hva som er grunnen til at kroppen ikke vil. Det er ikke så lett. Det kan være en faktor av mye. Nå må jeg bare restarte helt og finne en vei ut av dette, men det haster, sier Tønseth.

– Folk har reist seg før

For han har bare noen uker på seg til å få kroppen til å samarbeide om han skal til VM. Det er norgescup på Lygna andre helgen i januar og NM på hjemmebane i Granåsen helgen etter.

– Folk har reist seg igjen før. Men jeg vet rennene kommer snart og da må jeg gå styggfort. Nå har jeg en måned pause, etter det må jeg ta mulighetene med begge hendene. Går ikke det, så kommer VM fort. Jeg må gå «all in», sier Tønseth til VG.

MÅ HA SVAR: Didrik Tønseth under mediedagen på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen

Det han vet er at det ikke er en fysisk smerte noe sted som bremser ham. Legen har undersøkt. Men de klør seg i hodet.

– Jeg har prøvde det meste. Trene, ikke trene. Nå er skal jeg slippe meg helt ned. Jeg er ute og sklir noen turer på ski, men ikke mer enn det. Dette er en kjedelig situasjon å være i. Men det er her jeg er nå. Sånn er dessverre status. Det må være en vei ut av dette. Og jeg må finne den rimelig kjapt, sier Tønseth.

Neste mulighet for 29-åringen i verdenscupen er eventuelt lørdag 23. januar. Da er det 30 kilometer fellesstart med skibytte i Lahti.

Publisert: 04.12.20 kl. 19:14