UTESTENGT: Padleren Yasuhiro Suzuki er utestengt i åtte år for å ha dopet en konkurrent. Foto: ANTONY DICKSON / AFP

Japansk OL-skandale avslørt: Dopet rivalen

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 09.01.18 14:44

SPORT 2018-01-09T13:44:58Z

En spesiell dopingskandale ryster japansk padling to år før OL på hjemmebane.

Forrige uke innrømmet Tonya Harding endelig, 24 år etter OL i Norge, at hun visste om angrepet mot hennes rival Nancy Kerrigan , som ble overfalt og slått med en jernstang for at Harding skulle overta Kerrigans plass på det amerikanske OL-laget på Hamar.

Nå rulles en ny vanvittig rivalhistorie opp i forkant av Tokyo-OL i 2020. Og denne er om mulig enda mer spesiell.

Den japanske padleren Yasuhiro Suzuki er utestengt i åtte år for å ha dopet konkurrenten Siji Komatsu i forkant av det nasjonale mesterskapet i september i fjor, skriver ESPN .

Suzuki blandet inn et anabolt steroid i sportsdrikken til Komatsu i forkant av konkurransen, noe som førte til at han testet positivt på dopingprøven i etterkant.

Komatsu nektet for å ha dopet seg, så forbundet startet en etterforskning av saken. Nå har Suzuki innrømmet at han dopet lagkameraten med vilje.

Ifølge den japanske TV-kanalen NHK har Suzuki fortalt at han var frustrert, og at han ikke trodde han kunne vinne. Han skal også ha fortalt at han ikke trodde stoffet ville gi utslag på dopingtesten.

Suzuki konkurrerte om en plass i troppen til OL på hjemmebane i 2020, men kan nå glemme dette, da han ikke får konkurrere på åtte år.

Komatsu ble midlertidig utestengt fra konkurranse i oktober, men straffen har nå blitt fjernet, og han har blitt tildelt seieren i det nasjonale mesterskapet igjen.

Suzuki og Komatsu ble regnet som to av de mest OL-aktuelle utøverne for Japan .

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!