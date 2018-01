MAKTSENTERET: VGs undersøkelse er besvart av 267 styremedlemmer i særforbund og kretser i Norges Idrettsforbund. Mange av dem holder til her på Idrettens Hus i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

VG-undersøkelse: Én av fem idrettsledere kjenner til seksuell trakassering

Publisert: 11.01.18 15:39

Nesten 20 prosent av styremedlemmer som har besvart VGs spørreundersøkelse, sier de personlig kjenner til tilfeller av seksuell trakassering i sin idrettskrets eller sitt særforbund.

– Jeg synes det er litt skremmende at det er såpass mye. Det er veldig bra at man kan bevisstgjøres rundt dette, sier skøytepresident Mona Adolfsen.

I tillegg til at én av fem i undersøkelsen kjenner til seksuell trakassering i sin idrett, svarer én av fem kvinner at de selv har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i sin tid i idretten. Tallet er lavere hos menn.

NIFs rådgiver: Mye mer omfattende enn det folk tenker

VG har gjennomført en undersøkelse til alle med styreverv i særforbundene og idrettskretsene. 267 har svart av totalt 486 med styreverv som har mottatt undersøkelsen.

33 respondenter svarer at de kjenner til seksuelle overgrep i sitt særforbund eller idrettskrets.

På spørsmål om seksuell trakassering er et problem i norsk idrett svarer hele 66 prosent at de ikke vet, mens ti prosent svarer ja.

Forsker Jorun Sundgot Borgen ved Norges idrettshøgskole, mener det er forsket lite på dette området.

– Folk er redde for å uttale seg. Folk er redde for at ryktet til skolen deres, klubben deres eller forbundet skal skades. Det er mye som gjør at ønsket om å si noe blir bremset, sier hun til VG.

Sundgot Borgen var i 2000 en av forskerne bak en undersøkelse hvor 50 prosent av kvinnelige landslagsutøvere hadde opplevd sextrakassering.

– Mange utøvere velger å besvare spørreskjema eller bli intervjuet, men mange sier at de engster seg for at det de da svarer skal få konsekvenser for videre karriere, ødelegge omdømme til trener/leder, egen klubb, og/eller forbund. Dessuten har ikke dette tema vært et område som det har vært lett å få forskningsmidler til. Jeg er imidlertid optimist og tenker at idretten nå vil se et behov for en ny kartlegging og forhåpentlig vil støtte en ny, stor undersøkelse, der vi får kartlagt omfanget av trakassering på alle nivåer i idretten, sier Borgen.

Fakta VG-undersøkelsen VG har kontaktet styremedlemmer i norske særforbund og idrettskretser i januar 2018 ved hjelp av programmet SurveyXact. 486 styremedlemmer ble kontaktet og inntil 267 har besvart spørsmålene, noe som gir en svarprosent på 54,9. Antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål. Har du mottatt varsler om seksuell trakassering eller hendelser av seksuell karakter i løpet av din tid i idretten? Ja 13,9% Nei 86,1% Totalt antall svarere: 267 Har du selv opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av din tid i idretten? Ja 10,2% Nei 89,9% Totalt antall svarere: 266 Kjenner du til tilfeller av seksuell trakassering i ditt særforbund/din idrettskrets? Ja 19,5% Nei 80,6% Totalt antall svarere: 263 Er seksuell trakassering et problem i norsk idrett? Ja 10,0% Nei 23,9% Vet ikke 66,0% Totalt antall svarere: 259 Opplever du at det er etablert en god varslingskanal for å si fra om seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten? Ja 39,5% Nei 24,4% Vet ikke 36,0% Totalt antall svarere: 258 PS: Spørreundersøkelsen har gått ut til samtlige idrettskretser og særforbund med unntak av to. Det har ikke lyktes VG i å komme i kontakt med Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund. Castingforbundet ønsket ikke å dele styremedlemmenes e-postadresser med VG.

Skøytepresidenten forteller at hun selv opplevde en ekkel episode som ung kunstløper.

– Jeg var ikke mer enn 12–13 år. Vi hadde landslagssamling og det var en som jobbet i isanlegget som gjorde fysiske tilnærmelser, og dette var en voksen mann på over 60. Den gangen ga jeg beskjed med en gang og vi trente ikke mer i den ishallen, så det ble tatt grep med en gang. Jo yngre utøverne er, jo mer setter det preg. Man har veldig respekt for autoriteter og ikke minst de som er eldre enn seg.

– Det sitter der, og jeg husker det klokkeklart den dag i dag, men jeg har blitt bevisst på hvordan jeg selv bør opptre. Jeg jobber i media selv, og har ikke på jobb eller i idretten ellers vært utsatt for noe som helst, og det er jeg veldig glad for, sier Adolfsen.

Skøyteforbundet sparket i 2009 landslagstrener Peter Mueller etter påstander om seksuell trakassering – noe han selv benektet . Forbundet har ikke gjort spesielle tiltak etter at #metoo-kampanjen kom opp.

– Nei, og det har vi kanskje vært for dårlige på. Det første jeg gjorde var å gå en runde med meg selv: kan det være noe her? Men kanskje burde vi gått tydeligere ut og undersøkt mer. Men vi har ikke gjort noen kartlegging av det, litt i kjølevann av at vi ikke har hatt noen saker heller. Men kanskje burde vi det, sier Mona Adolfsen.

– Jeg oppfordrer alle innen idretten til å være åpne på dette området, og også varsle om det skulle oppstå situasjoner fremover. Det må tas på alvor. Ingen skal behøve å føle seg seksuelt trakassert. Det gjelder alle aldre og begge kjønn, fortsetter hun.

Eline Oftedal, president i Norges Fleridrettsforbund, mener at resultatene i VG-undersøkelsen viser at NIF med sine 2,2 millioner medlemmer speiler samfunnet ellers.

– Vi er ikke fritatt fra det selv om vi har et godt apparat og er oppmerksom på det. Vi har for eksempel innført politiattester for trenere, og har fokus på atferd hos ledere og trenere. Dette har vi jobbet med lenge. Vi skulle selvfølgelig ønske det ikke var noen tilfeller, men all den tid vi er en stor organisasjon og favner så bredt er jeg ikke overrasket. Men jeg skulle ønske tallet var lavere.

På spørsmål om det er etablert en god varslingskanal for å si fra om seksuell trakassering og overgrep, svarer 25 prosent «nei» og 36 prosent «vet ikke» i VG-undersøkelsen.

Oftedal har selv fått varsel om seksuell trakassering i sitt forbund. Detaljene ønsker hun ikke å utdype overfor VG.

– Nei, ikke annet enn at vi har mottatt det og håndtert det i henhold til vanlige retningslinjer i den type saker. Det som er fint i NIF er at de har folk som har trakassering som spesialområde, og vi fikk mye hjelp derfra i en vanskelig sak.

I undersøkelsen svarte Oftedal «nei» på spørsmål om hun mener seksuell trakassering er et problem i norsk idrett.

– Det er ikke et utbredt problem – men jeg mener at alt som oppfattes som uønsket atferd hos trenere, ledere og frontfigurer i våre idrettsmiljøer, er noe vi må jobbe kontinuerlig for å bekjempe, svarer Eline Oftedal.