Norges OL-hoppere blir pålagt å sove på dagen

Publisert: 07.02.18 12:52

SPORT 2018-02-07T11:52:00Z

PYEONGCHANG (VG) De norske hopperne blir pålagt å være B-mennesker under OL. De får ikke stå opp tidlig. Og rommene deres er utstyrt med blendingsgardiner.

Ifølge Alexander Stöckl er OL-hopperne – som er medaljekandidater i samtlige øvelser – tvunget til å leve etter europeisk tid på grunn av TV-sendingene. Konkurransene går på sen kveldstid. Medaljene er ikke klare før rundt midnatt (koreansk tid – åtte timers tidsforskjell til Norge).

Fakta OL-hopp 10. februar: Normalbakke, menn. 12. februar: Normalbakke, kvinner. 17. februar: Storbakke, menn. 19. februar: Lagkonkurranse, menn.

– Vi forsøker å holde oss omtrent til norsk tid, og da må det være mørkt nok på rommet tidlig på dagen her i Pyeongchang. Men samtidig er det viktig at utøverne får nok dagslys. En annen ting vi er påpasselig med er at de ikke får for mye LED-lys fra smarttelefoner og nettbrett. Det nedsetter kroppens naturlige melatonin, sier Alexander Stöckl.

I god tid før OL ble rommene til hopperne utstyrt med blendingsgardiner. Frokosten inntar de når andre spiser lunsj. Men de ser lyst på livet. Kanskje ikke så rart. Norge har vært i superslag foran OL. Sist helg vant både Daniel-André Tande og Johann Forfang i Willingen. Maren Lundby er suveren leder av verdenscupen sammenlagt etter syv seiere i vinter. Nå er hun på leilighetsjakt.

– Det er greit å unngå dagslys på morgenen. Når andre skal stå opp må vi sove lenger så det er greit å plastre igjen vinduene, sier Johann Forfang.

– Det blir et mørkt mesterskap?

– He he, ja, det blir det. Vi får nyte dagslyset nå, svarer Forfang.

– Vi må leve litt som B-mennesker, sier Robert Johansson.

Han legger til at de har med seg Playstation 4 med Fifa 18 for å holde seg våken.