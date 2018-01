Mourinho om Sanchez: – Strålende for oss om han kommer

Publisert: 15.01.18 22:50

SPORT 2018-01-15T21:50:18Z

(Manchester United - Stoke 3–0) Etter å ha tatt en solid hjemmeseier, dreide det meste seg om Alexis Sanchez (29).

Den chilenske Arsenal-spilleren skal ifølge britiske medier være nære en overgang til José Mourinhos menn.

– Det er ikke noe nytt om Alexis Sanchez. Han er Arsenal-spiller. Hvis han blir der, er det strålende for Arsenal, kommer han hit, så er det strålende for oss, sier Mourinho til BBC.

– I dag har jeg kun vært fokusert på kampen og ikke tenkt på noe annet. Jeg vil ikke snakke om hypotetiske situasjoner, fortsetter portugiseren, som så sitt lag vinne relativt kontrollert mot Stoke på Old Trafford.

To i krysset

Før pause satte Anthony Martial og Antonio Valencia en ball i hvert av kryssene bak Stoke-keeper Jack Butland.

Banens beste, Paul Pogba, serverte begge.

Først satte Valencia ballen i venstre kryss med venstrefoten, før Martial scoret et enda flottere mål.

Med høyrefoten dunket han ballen knallhardt opp i høyre kryss fra 17 meter.

Da Romelu Lukaku i tillegg viste muskler og nærteknikk i Stokes felt før han banket inn 3–0 18 minutter før full tid, så ble det en riktig så komfortabel kveld for Manchester United mot et av lagene som sliter tyngst i Premier League .

Avstanden opp til serieleder og byrival City er nå 12 poeng, mens de har en tre poengs luke ned til Liverpool og Chelsea på tredje- og fjerdeplass.

– City er foran oss, men vi ønsker å ta dem igjen. Det var bra at de tapte i går, men vi må tenke på oss selv, sier kampens store spiller, Paul Pogba ifølge BBC.

Han har nå ni målgivende, flest i ligaen sammen med Kevin De Bruyne og Leroy Sané.

– Vi spiller bra for øyeblikket. Jeg er med mer offensivt og har større frihet til å angripe. Da kan jeg bruke mine styrker enda mer, skyte, slå målgivende. Det passer meg, fortsetter den 24 år gamle franskmannen.

Slik så det ut da Manchester City gikk på sitt første tap for sesongen:

Stokes nyansatte manager Paul Lambert satt på tribunen på Old Trafford mandag kveld. Han fikk seg et lag som befestet posisjonen sin under nedrykksstreken.

Med 50 baklengsmål på 23 kamper, er det ingen som i nærheten av å gi Stoke kamp om å være ligaens enkleste lag å score mål på.