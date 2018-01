GULLKANDIDATER: Johannes Høsflot Klæbo (fra venstre), Maren Lundby, Henrik Kristoffersen og Johanne Killi er alle blant favorittene til å vinne gull i Sør-Korea. Foto: NTB Scanpix / AFP / Reuters / Norges Skiforbund

Slik gikk det med den norske OL-troppen i helgen

Publisert: 29.01.18 06:28

SPORT 2018-01-29T05:28:07Z

Norge stiller med 109 utøvere til vinterlekene i Pyeongchang neste måned. I helgen hadde flere av dem generalprøve. Her har du statusrapporten på de som stilte til start.

Langrenn

Maiken Caspersen Falla: Norges største gullhåp i sprint ble nummer tre på skøytesprinten i Seefeld denne helgen. Resultatet trenger ikke ha så mye så i for klassisksprinten i OL, men kan gi en indikasjon på styrkeforholdet mellom Falla og rivalene i kampen om lagsprint-gull under lekene. Er trolig godt fornøyd med svarene hun fikk i generalprøven.

Kathrine Harsem: Har for alvor gjort seg aktuell for OL-sprinten med prestasjonene etter Tour de Ski. Gikk helt til finalen i Seefeld og er trolig inne på laget under lekene. Skal slite hardt med å komme seg med på lagsprinten.

Heidi Weng: Røk ut allerede i prologen på skøytesprinten lørdag. Weng kan dermed ha gått seg ut av begge sprint-diskusjonene i OL. Klemte til med en solid andreplass under 10 kilometeren søndag og kan trolig sånn sett regne med å gå de fire andre distansene i Sør-Korea.

Ragnhild Haga: Kjemper en tøff kamp med Astrid Uhrenholdt Jacobsen om den fjerde og siste plassen på en rekke distanser i OL, blant annet 10 kilometer intervallstart, 15 kilometer med skibytte, tremila og stafetten. I så måte var 10 kilometeren fellesstart søndag en solid opptur for Haga. Hun ble nummer tre bak blant annet Weng, men foran Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen.

Marit Bjørgen: Er en mester i å toppe form inn mot mesterskap og velger sin egen vei også denne gangen. Har ligget i høyden siden NM i midten av januar. Reiste ned til mellomhøyde i Seefeld og ble nummer fem søndag . Ingen overraskelse, mente Bjørgen. Får gå alle distanser i OL hvis hun vil. Slik kan det også ende, hvis man skal skjønne Bjørgen rett etter målgang på 10 kilometeren.

Ingvild Flugstad Østberg: Har kjempetro på OL-opplegget sitt. Har tatt det helt med ro siden Tour de Ski og i likhet med Bjørgen reist til høyden i denne perioden før OL. Virket atskillig piggere enn Bjørgen på distansen søndag og er per nå et sikkert kort på alle distanser med unntak av lagsprinten.

Mari Eide og Kari Øyre Slind blir nok reserve på samtlige OL-øvelser. Eide ble slått ut av prologen i Seefeld. Slind imponerte med en syvendeplass på 10 kilometeren søndag.

Sondre Turvoll Fossli: Skal angivelig allerede ha fått beskjed om at han er reserve under OL-sprinten. Ble nummer 15 på skøytesprinten lørdag og virker ikke å være i kjempeslag.

Pål Golberg: Droppet den siste verdenscuphelgen i Seefeld og valgte i stedet å gå KM-rennet på Konnerud skistadion over ti kilometer. Det rennet vant han med 43 sekunder ned til Per Kristian Nygård på andreplass.

Hans Christer Holund: Det spørs om ikke Holund diskvalifiserte seg fra enkelte renn under OL med prestasjonen i Seefeld i helgen. Preget deler av 15 kilometeren tidlig, men måtte gi slipp da avslutningen gikk og ble nummer 15. Virker å være sikker på 15 kilometer intervallstart, mens han skal slite med å komme på laget i andre distanser.

Emil Iversen: Klinket til med nok en finaleplass i sprint i Seefeld lørdag. Ble med det høyaktuell for lagsprinten i skøyting i OL. Fra før virker han å være et sikkert kort på selve sprinten. Har vist at han er i godt slag i over en måned nå.

Johannes Høsflot Klæbo: Virker å ha stålkontroll på OL-formen. Vant skøytesprinten i Seefeld enkelt og så reiste han hjem for å gjøre unna sine siste forberedelser til lekene i Sør-Korea. Sesongen ellers har vært en lek for Klæbo. Er Norges største kandidat til individuell gullmedalje i langrenn.

Martin Johnsrud Sundby: Gjorde helomvending og valgte å gå begge distansene i Seefeld i helgen. Han røk ut av prologen lørdag. Dermed er nok lagsprint-sjansene minimale. Gikk ellers en god 15 kilometer og ble nummer tre . Virker å være stinn i trening og skal slippe opp når det nærmer seg OL. Fremstod selvsikker etter målgang søndag og har nok kontroll.

Didrik Tønseth: Rundet av en varierende konkurransesesong før OL med en sterk fjerdeplass på 15 kilometeren i Seefeld søndag. Men han sier til VG at han er svært usikker på om han får gå noe som helst. Dette avhenger av hvordan han vurderes opp mot andre løpere, som også har gjort det sterkt. Viste i hvert fall at han er i rute.

Alpint

Aksel Lund Svindal: Misset akkurat pallen i utfor-rennet i Garmisch-Partenkirchen lørdag - og med det også ledertrøyen i utforcupen. Men vi vet hva Svindal er kapabel til, og kanskje kan den lille nedturen gjøre ham enda mer revansjesugen foran OL. Der har Norge aldri vunnet i utfordisiplinen .

Aleksander Aamodt Kilde: Fartsutøver Kilde har hatt jevnt over brukbare resultater gjennom sesongen. Nådde ikke helt opp i generalprøven i Garmisch og ble nummer 12 i utforen der. Kjørte seg faktisk inn til en sjetteplass i storslalåm-rennet samme sted søndag.

Henrik Kristoffersen: Fikk sin OL-generalprøve i slalåm i Schladming for en snau uke siden. Der ble han nummer to, 39 hundredeler bak Marcel Hirscher. Viste at han også er i rute i storslalåm i Garmisch-Partenkirchen søndag. Der tok han fjerdeplassen i rennet Hirscher vant . Er en av de mest opplagte medaljekandidatene i alpint.

Leif Kristian Nestvold-Haugen: Ble nummer 23 i slalåmen i Schladming for nesten en uke siden. Gjorde en stor feil i finaleomgangen i storslalåm i Garmisch søndag og endte til slutt som nummer 31.

Jonathan Nordbotten: Ble nummer ti i det siste slalåmrennet før OL i Schladming. Det ble ingen tur til Garmisch og storslalåm for Nordbotten og dermed en brukbar inngang for ham til lekene.

Sebastian Foss-Solevåg: Ble nummer 15 i samme renn som Nordbotten. Har ellers ikke vist stor form i januar måned.

Nina Haver-Løseth: Har variert stort denne sesongen. Det samme gjorde hun denne helgen kort tid før OL. Kjørte ut i storslalåm-rennet i Lenzerheide lørdag, men leverte en sterk femteplass i slalåmen søndag.

Kristin Lysdahl: Har en 25. og 19. plass fra storslalåmrennene i Kronplatz og Lenzerheide sist uke. Kjørte ut i slalåmen i Lenzerheide søndag. Ingen stor OL-oppladning for Lysdahl.

Ragnhild Mowinckel: Vartet opp med karrierebeste og andreplass 23. januar i storslalåmrennet i italienske Kronplatz. Kjørte ut i superkombinasjonen noen dager senere i Lenzerheide. Lørdag var hun likevel tilbake i toppen i den sveitsiske byen med sjetteplass i storslalåm. I fartsdisiplinene har det også gått bra. Ble nummer seks i utfor og åtte i super-G i Cortina for to helger siden.

Maren Skjøld: Ble nummer 22 i kombinasjonen i Lenzerheide fredag. To dager senere tok hun 16. plassen på samme sted.

Hopp

Anders Fannemel: Har vært fryktelig varierende denne sesongen, og søndag var det en dårlig opplevelse han fikk . Lå på 18. plass før finaleomgangen, men mislyktes helt og endte nest sist av de 30 som deltok der.

Johann André Forfang: Nest best av de norske gutta denne sesongen, og i Zakopane var han Norges aller beste i særdeles skiftende forhold . Fikk med seg en 6. plass og var også med på laget som endte på 3. plass dagen før.

Robert Johansson: Ikke med på lagkonkurransen lørdag, og konkurransen søndag gikk så som så. Endte på 12. plass og som fjerde beste nordmann i de vanskelige forholdene i Polen.

Andreas Stjernen: Fikk det ikke helt til å stemme hverken i lagkonkurransen eller individuelt. Han, som vant verdenscuprennet i Østerrike for to uker siden, kom seg ikke til finaleomgangen søndag. Endte helt nede på 43. plass.

Maren Lundby: Slo til med seier og 2. plass (hoppsjefen mente hun ble bortdømt ) i Slovenia, og har vært på pallen i samtlige renn denne sesongen. Kanskje Norges største gullfavoritt i OL sammen med Klæbo.

Silje Opseth: Inn til 18. og 17. plass i de to verdenscuprennene i helgen. Er nok ingen medaljekandidat under lekene i Pyeongchang.

Kombinert

Espen Andersen: Tok en niende-, femte- og nok en niendeplass under konkurransene i Østerrike.

Jørgen Graabak: Ble nummer ti, åtte og fem i Seefeld. Viste bra stigning og absolutt en mann å se opp for når det braker løs.

Jarl Magnus Riiber: Var på pallen samtlige dager, men aldri helt øverst i den siste konkurransehelgen før OL. Viser uansett bunnsolid OL-form.

Jan Schmid: Tok to fjerdeplasser og en syvendeplass i Seefeld. Var aldri langt unna pallen i de tre rennene og er absolutt en medaljekandidat i Sør-Korea.

Magnus Krog: Fikk OL-plassen av Magnus Moan da det ble kjent at veteranen var uenig med kombinertsjefene i oppladningen inn mot lekene. Krog ble nummer 27, 24 og 23 i Seefeld-helgen. Går neppe noen OL-distanser med mindre noen blir syke eller skadet.

Snowboard

Silje Norendal: Måtte gråtende trekke seg fra slopestyle-konkurransen på grunn av forholdene og nådde ikke helt opp i Big Air-konkurransen i X Games. Landet et nytt triks, men måtte ta til takke med 4. plass .

Marcus Kleveland: Viste forrykende kjøring i X Games i Aspen. Sølvet i Big Air ble fulgt opp med gull i slopestyle tross smerter og dårlig oppladning . Må finne seg i å være en av de store gullfavorittene i Sør-Korea.

Ståle Sandbech: Fikk seg en trøkk i slopestyle-kvaliken og tok ingen sjanser med det. Valgte å droppe resten av X Games, men OL-sølvvinneren i slopestyle fra Sotsji har nivået til å klare medalje i Pyeongchang.

Torgeir Bergrem: Kom seg akkurat ikke til slopestyle-finalen i Aspen og deltok heller ikke i Big Air. Ikke blant de store favorittene i OL.

Mons Røisland: Maktet heller ikke å kvalifisere seg til slopestyle-finalen, og overtok plassen til Ståle Sandbech i Big Air. Der ble det syvende (av åtte) plass på ham.

Freestyle

Johanne Killi: Mistet skien på siste hoppet i slopestyle-konkurransen i Aspen, og gikk med det potensielt glipp av et X Games-gull . Endte på 7. plass, men fikk revansje i Big Air-finalen, der hun sikret sølvet i konkurranse mot tre andre . Er gullkandidat i både slopestyle og Big Air i OL.

Øystein Bråten: Kom inn som aller siste reserve i herrenes Big Air-finale i Aspen, men klinket like greit til med sølv. Storfavoritt i slopestyle-konkurransen han vant i fjor, og karret til seg et nytt sølv i et felt som holdt et skyhøyt nivå . Kan virkelig gå for gull i Sør-Korea.

Christian Nummedal: Nummer fem i Big Air-finalen, og ikke tatt ut til slopestyle. Blant outsiderne i OL.

