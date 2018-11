Både Nicklas Bendtner og den danske statsadvokaten anker voldsdommen mot Rosenborg-spilleren. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Dansk statsadvokat anker Bendtner-dommen – vil skjerpe straffen

Statsadvokaten i København vil ha strengere straff for Rosenborg-spissen Nicklas Bendtner etter voldsepisoden i september.

NTB

Publisert: 15.11.18 17:23

Bendtner ble tidligere i måneden dømt til 50 dagers ubetinget fengsel , og fotballspilleren anket dommen på stedet. Torsdag ettermiddag opplyser Statsadvokaten i København via Twitter at også anklageren anker, det med sikte på en strengere straff.

– Sak vedrørende fotballspiller kontraankes av påtalemyndigheten til skjerpelse. Sak vedrørende taxisjåfør ankes ikke, skriver statsadvokaten.

Ifølge Ekstra Bladet ønsker anklagemyndighetene ikke å tilføye ytterligere informasjon, og det er fortsatt uvisst når saken skal opp for retten igjen. Ifølge BT ønsker ikke Bendtners advokat å kommentere saken.

Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.

Aktor ba opprinnelig om tre måneders fengselsstraff for Bendtner, i tillegg til erstatning på 1500 danske kroner, samt en tyveridom pålydende 500 kroner for ikke å ha betalt for taxituren.

Dommen i Københavns Byret lød på fengsel i 50 dager og 11.300 kroner i erstatning, samt at Bendtner må betale saksomkostningene.

– Vi er uenige i forskjellige ting, særlig rundt sparket. Dette er ikke snakk om et tilfeldig overfall på en tilfeldig person, og vi er fornøyde med at det har kommet fram, sa RBK-stjernens advokat, Anders Nemeth, til BT etter at dommen ble kjent.