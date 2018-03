ÆRLIG OM DA LIVET BLE MØRKT: Babis Stefanidis spilte med og mot de største fotball-stjernene i Sverige, så kom utfordringene som kostet ham det meste. Her fra tiden som Helsingborg-spiller i 2007 i kamp mot Elfsborg i Allsvenskan. Foto: BJÖRN LINDGREN / TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk toppspiller tapte millioner som spillavhengig

Publisert: 28.03.18 15:17

2018-03-28

Babis Stefanidis (37) var en av Sveriges heteste fotballspillere, så vant han 120.000 kroner på et kasino. Spillavhengigheten kom umiddelbart. Han tapte millioner, ble deprimert og ekteskapet røk.

I Olof Lundhs nye bok « Allsvenskan enligt Lundh» forteller Stefanidis sin mørke historie for å advare andre.

37-åringen tok SM-gull med Djurgården i 2002 og 2003, før han ble proff i danske Brøndby. Stefanidis vant både cup og liga med den danske klubben.

I 2005 vant han 120.000 kroner på et kasino i København. Dermed var det gjort.

– Det var utrolig, og jeg tenkte at jeg kunne vinne mer penger. Jeg spilte bort de pengene på en uke, deretter ville jeg vinne dem tilbake. Men jeg tapte bare mer. Jeg satt der om nettene og spilte og drakk, forteller Stefanidis i Lundhs bok, skriver Expressen .

- Jeg tok til og med bilen da jeg var beruset, for å ta ut mer penger i flere minibanker, siden det var grenser på noen, forteller han.

Angstanfall og depresjoner

Stefanidis forlot Brøndby i 2005, men spillavhengigheten tok han med seg videre til Helsingborg og Malmö.

Han fortsatte å spille på kasinoet i den danske hovedstaden, men det var etableringen av spill på nett som gjorde at det tok helt overhånd.

I boken står det at spillavhengigheten kostet ham ekteskapet, han fikk angstanfall og depresjoner, han fikk begrensede muligheter til samvær med barna sine og han satte seg selv i milliongjeld.

– Jeg vil ikke at noen skal synes synd på meg. Jeg forteller dette for at unge fotballspillere skal forstå konsekvensene og ikke gå i den samme fellen som jeg gjorde, sier 37-åringen i følge Expressen.

– Ingen tør snakke om det

37-åringen fikk aldri noen a-lagskamp for Sverige, men han spilte 18 kamper og scoret tre mål for U21-laget.

Han klarte å komme seg ut av spillgalskapen for fire år siden. Etterpå har han hatt noen tilbakefall.

Nå leier han en etttroms leilighet av sine foreldre i Stockholm. Han forteller at han hadde bodd på gaten hadde det ikke vært for dem. Han jobber på en fritidsklubb.

– Få forstår hva spillavhengighet er og ingen tør snakke om det. Summene spiller ingen rolle, jeg har tapt så mye mer i og med familien, men det er noen millioner og det må jeg betale for i lang tid, sier Stefanidis i boken.

I følge Lotteri -og Stiftelsestilsynet var nesten én av 100 nordmenn mellom 16 og 74 år problemspillere i 2015.

«Ofte blir det vist til at det er 3,2 prosent moderate risiko- og problemspillere i Norge. Dette utgjør 122.000 personer. I tillegg kommer familiene til de som er rammet, slik at det er ganske mange som kommer i berøring med de negative sidene ved spilling», står det på nettsidene deres.

