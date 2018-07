Vil sette verdensrekord på tredemølle

Publisert: 04.07.18

SPORT 2018-07-04T14:50:15Z

Therese Falk skal løpe på tredemølle i 24 timer direkte på VGTV. Klarer hun å løpe lengre enn 247,3 km, blir verdensrekorden hennes.

Forsøket på å sette ny rekord kan du se direkte på VGTV fra klokken 10.00 torsdag 5. juli.

Da Therese Falk løp tre maraton på fem uker i 2013, året etter sin maraton-debut, ble hun fortalt at det ikke skulle gå an. Da skulle hun vise dem.

– Så når noen stiller seg tvilende, vil jeg veldig gjerne motbevise dem, sier hun.

At det går an å løpe 247,3 kilometer på tredemølle i løpet av 24 timer, beviste ungarske Edit Berces i 2004. Rekorden har altså fått stå i fred i 14 år, og andreplassen ligger 62,1 kilometer bak. Å slå den vil innebære å løpe en drøy mil i timen - noe som forøvrig er en habil tid på et vanlig 10-kilometersløp.

- Alt skal stemme hvis jeg skal komme i nærheten å slå den tiden, og jeg synes det er skummelt å ha sagt høyt at jeg skal prøve, sier hun.

Takker Dagfinn Høybråten

42-åringen jobber til vanlig som lærer, og begynte å løpe i forbindelse med at hun erstattet røyking med mat. Røyken stumpet hun samme år som røykeloven ble vedtatt, og en venninne hadde bestemt seg for å slutte.

- Så det er to personer jeg har å takke for løpskarrieren, og det er Dagfinn Høybråten og min venninne Vibeke.

Falk trekker frem andre personer som viktige inspirasjonskilder.

- Jeg tenkte at om Vibeke skulle klare å slutte, så skulle jeg det også. Når det gjelder løpingen, begynte jeg å sose litt rundt på mølla på SATS. Men så var det en kollega som skulle løpe halvmaraton. Kunne hun, kunne jeg. Så var det en annen som hadde løpt mila på under 50 minutter. Jeg har hele tiden målt meg opp mot andre og blitt inspirert av det, forteller hun.

– Men det er et stykke fra halvmaraton og hygge på SATS til 24-timersløp?

– Ja, det er klart, det er en annen liga. Løpingen er noe jeg har kost meg med, men så har det bare ballet på seg med løp.

Ultraløping

Ultraløping er en gren som har kommet til Norge fra USA, og ifølge treningsmagasinet Aktiv Trening øker den i popularitet blant norske mosjonister . Et ultraløp er alle løp som er lengre enn maratondistansen på 42,2 kilometer, men vanligvis opererer man med fire distanser: 50, 80, 100 og 160 kilometer. En annen kategori innen ultraløping er såkalte tidsløp, hvor målet er å løpe lengst mulig innen en viss tidsramme. Vanlige løpslengder er 6, 12, 24 og 48 timer.

De som har drevet med løping på høyt nivå vet at antall kilometer, løpssteg og milisekunder kan bli viktige, og for noen, altoppslukende. Selv om man skulle tro det, ligger det imidlertid ingen spesiell trenings- eller matplan bak Falks kroppslige utskeielser.

- Jeg løper til og fra jobb, og iblant tar jeg en liten økt på treningssenter. Under løp kan det være en utfordring å få i seg nok næring, men til vanlig jeg er såpass glad i mat at det ikke er noe problem. Burger er ekte løpemat - det blir hvertfall en burger i uka, og spesielt før løp. Og da mener jeg ikke sånn vegansk. Ekte burger.

Kollapset under EM

På tross av at det ikke ligger noe rigid regime bak løpsformen - har hun fått kjenne på kroppen at det ikke er noe søndagsskole å løpe ultraløp. I mai deltok hun på EM i Romania, og etter 16 timer kollapset hun. Det neste hun husker er at hun våkner i et sykehustelt med kanyle i armen.

- Jeg spurte om jeg kunne løpe videre, men legen var ikke så begeistret for det forslaget.

- Er slike opplevelser skremmende?

- Nei, ikke for meg - altså jeg husker jo bare at jeg våknet opp. Det eneste jeg tok med meg fra den episoden var lærdommen til neste gang: holde farten lavere og få i seg nok væske.

For på tross av at det er helt normalt å kaste opp under ultraløp, mener Falk det ikke er så ekstremt som man skulle tro.

- Jeg er mer bekymret over de i 40-årskrisa som får et maraton i bursdaggave, og gamper avgårde etter kun et halvt års trening. Så skal de slå kompisen og kollapser i forsøket. Man burde ha trent en stund før man løper et ultraløp, men ekstremsport er det ikke. Vi som løper ultra vi løper jo så sakte og hygger oss. Det er den mentale utfordringen som er størst, tror jeg.

For på tross av at Falk har mange løp på samvittigheten, innrømmer hun at hun kjenner på en større engstelse nå enn tidligere.

- Ja jeg har litt angst nå må jeg innrømme. Det å ha sagt høyt at jeg har et mål om verdensrekord. Skuffelsen hvis jeg gir opp etter seks timer. Men jeg må huske på at det bare er meg selv jeg skuffer hvis det går dårlig. Det er ingen som liker meg mindre hvis jeg ikke klarer det, sier hun.