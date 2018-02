Mowinckel vurderte å legge opp: – Jeg kom til et veiskille

Publisert: 21.02.18 22:10

SPORT 2018-02-21T21:10:41Z

PYEONGCHANG (VG) Etter å ha sikret seg to OL-sølv forteller Ragnhild Mowinckel (25) at hun har vært inne på tanken om å legge alpinskiene på hylla.

– Det er utrolig stort. Jeg tror jeg trenger utrolig mye tid til å fordøye alt. Det er ufattelig kult, sier Mowinckel, etter å ha deltatt på nok en premieseremoni og fått sitt andre sølv i OL.

Blank i blikket klarer hun fortsatt ikke helt å sette ord på det hun har klart. Det gjør heller ikke mamma Sissel Mowinckel i Molde:

– Det går ikke an å forklare det. Jeg er så glad på hennes vegne, det er så utrolig stort at du blir stum, sier en stolt mor til VG.

Vurderte å legge opp

Mowinckel er bare 25 år, men har holdt på med alpint lenge. Det er først denne sesongen det virkelig har løsnet for moldenseren, som innrømmer at hun har vurdert å gi seg når resultatene ikke har vært like oppløftende.

– Jeg kom til et veiskille hvor jeg enten måtte begynne å ta grep, eller så orket jeg ikke mer. Og det var det jeg gjorde, og det er jeg veldig, veldig, veldig glad for nå.

– Du angrer ikke nå, nei?

– Ikke et sekund, svarer hun fort.

– Man føler at det man har ikke er godt nok. Man greier ikke å utgjøre en forskjell. Hjernen ødelegger veldig mye, for den er redd, den og. Den siste tiden har jeg skjønt at det er en del av det: Det går an å prestere selv om man holder på å tisse i buksen, fortalte 25-åringen rett etter at sølvet var sikret.

Hennes mentale trener har også vært til stor hjelp. Mamma Sissel er imponert over hvordan datteren taklet den tunge perioden.

– Det er kjempetøft når du vet du er god nok, men det sitter i hodet. Hun er egentlig en type som er rask i alt hun gjør, så at hun har vært så tålmodig imponerer meg veldig. Vi er veldig glade for at hun ikke ga seg, sier Sissel Mowinckel.

Lot ikke foreldrene bli med til Sør-Korea

Hun forteller at det er tøft å ikke være tilstede, og at alt hun ønsker er å få gitt datteren en stor klem.

– Det var faktisk «I» som satte ned foten der. Jeg vet at de hadde veldig lyst til å være her, men jeg tok det egoistiske valget for å fokusere fullt på meg selv, uten å ha noen dårlig samvittighet for andre som er her. Men det er utrolig godt å kunne ringe hjem, sier Ragnhild Mowinckel.

Hun forteller at foreldrene har betydd alt for karrieren hennes. Både hun selv og moren, roser pappa Harald Mowinckel.

– Pappa Harald har kjørt land og strand. Mil etter mil. Ragnhild var den eneste som drev med dette her i Molde. Men til syvende og sist har Ragnhild all ære selv, sier Sissel Mowinckel.