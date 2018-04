KLAR FOR SPRINTLANDSLAGET: Petter Northug møtte pressen som landslagsløper i Holmenkollen mandag. På plakaten bak ham var det et bilde av hans nye lagkamerat Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Bjørn S. Delebekk

Klæbo fikk sjokk av Northug-beskjed

Publisert: 23.04.18 20:46

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) sier han fikk litt sjokk da han fikk beskjed om at han skulle bli lagkamerat med Petter Northug (32).

Northug er verdensmester på sprint, men han har aldri vært på sprintlandslaget. Etter fem år med egen satsing, så valgte han laget til Klæbo i landslagscomebacket .

– Jeg har snakket litt med Petter, og det var snakk om landslag. Jeg var usikker på hvilket lag det var snakk om. Det var litt sjokk at han skulle komme på sprint, sier Klæbo til VG.

21-åringen, som dro hjem fra OL i Pyeongchang med tre gull i februar, tror Northug passer best blant gutta på sprintlaget. Og derfor valgte han dem.

– Jeg tror det handler litt om treningsgruppe, og hvem han passer best sammen med. Og jeg håper selvfølgelig at jeg kan bidra overfor ham, og jeg tror iallfall at han har masse erfaring som han kan gi til meg. Han er utrolig sterk på trening om sommer og høsten, det kan vi alle dra nytte av, sier Klæbo.

– Tror du egentlig at du er grunnen til at han ville på sprintlandslaget?

– Det er vanskelig å si. Jeg har bare gjort mine ting, og prøvd å gå fort. Petter har hatt en tung sesong nå. Men nå virker han motivert og det er artig å se, svarer Klæbo.

Naboer

Klæbo og Northug bor bare et dobbelttak eller to fra hverandre på Byåsen i Trondheim.

– Vi er ganske gode kompiser til vanlig. Når vi går skirenn er vi konkurrenter, men når vi trener og er på samling, og mellom samlinger så er kompiser, sier Klæbo.

I tillegg til Klæbo blir Northug lagkamerat med Finn-Hågen Krogh, Sondre Turvoll Fossli, Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal og Pål Golberg.

– Først og fremst er jeg glad for å være tilbake. Jeg ser på dette som en artig og spennende utfordring. Det er typer her (på sprintlandslaget) som er lik meg, og jeg tror at vi kan bli sterke den neste sesongen, sa Northug på pressetreffet mandag ettermiddag.

Krogh: Northug måtte tilbake

Finn Hågen Krogh bytter lag fra allround til sprint, og blir altså lagkamerat med Northug.

– Jeg så egentlig ikke noen annen mulighet for Petter enn å komme tilbake, og bli dratt med på lasset. Da blir man god. Det er bra for Petter å komme hit. Når det går tungt til tider på høsten, så er det greit å komme på samling. Da får man automatisk en bra treningsuke, sier Krogh.

Niklas Dyrhaug tror Northug er enormt motivert for å slå tilbake etter flere tunge sesonger.

– Var det riktig av Northug å velge sprintlandslaget fremfor allroundlaget?

– Det er vanskelig å si. Om han er på det laget, eller laget jeg er på tror jeg ikke er så viktig. Det viktige for ham er å komme på landslaget igjen, og være mye sammen med oss gutta, svarer Dyrhaug.