Sjåstad Christiansen overvant nervene - sendte slengkyss hjem

Publisert: 17.02.18 03:39 Oppdatert: 17.02.18 04:08

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Kun en svenske var bedre enn Johanne Killi (20) og Tiril Sjåstad Christiansen (22) i slopestyle-kvalifiseringen.

Etter en uheldig start i første omgang, hadde Tiril Sjåstad Christiansen kniven på strupen før den avgjørende omgangen i kvinnenes slopestyle-kvalifisering natt til lørdag.

– Jeg er helt skjelven fortsatt. Det var sykt noia å stå på toppen og ikke ha klart det første runnet. Jeg tenkte at jeg bare måtte ta resten som trening og komme meg gjennom, sier hun til VG.

Hun holdt nervene under kontroll og satte sterke 89,00 poeng i sitt andre run. Det holdt til finaleomgang – med god margin.

Slengkyss til kjæresten

22-åringen avsluttet omgangen med et slengkyss rett i kamera.

– Mamma og bestekompisen min er her og ser på. Jeg har ikke sett dem her ennå, men de skal være her i mengden et sted. Kjæresten min er hjemme og ser på, så han måtte få et lite slengkyss, forteller hun.

Lagvenninne Johanne Killi måtte tidligere til OL på sykehus etter et treningsfall , men ingenting tydet på at hun bar preg av det lenger. Hun kjørte til 87,80 poeng i første omgang, og da hadde det lite å si at hun kun fikk 64,20 i andre omgang.

Finalen kjøres klokken 05.00 natt til lørdag norsk tid. VG følger medaljekampen direkte!

Tror på medaljer

Kun svenske Emma Dahlström (25) var bedre enn de norske når en håndfull utøvere gjenstår i kvalifiseringen.

Killi tror det er realistisk med to norske medaljer i finalen.

– Ja, det vil jeg si. Du ser det bare på resultatene i kvaliken. Hvis begge to kliner til, så kan det bli bra, sier hun til VG.

Finalefeltet:

Emma Dahlström, Tiril Sjåstad Christiansen, Johanne Killi, Isabel Atkin, Mathilde Gremaud, Devin Logan, Sarah Höfflin, Anastasia Tatalina, Yuki Tsubota, Katie Summerhayes, Jennie-Lee Burmansson og Maggie Voisin.