VM-VINNER: Maksim Vylegzjanin jubler over mål som vinner av tremila under Falun-VM i 2015.

Skiløperen Vylegzjanin etter CAS-dommen: – Jeg vil til OL og vinne

Publisert: 02.02.18 18:33

Langrennsstjernen Maksim Vylegzjanin (35) håper at IOC lar ham gå i OL. I helgen bestemmer IOC seg om de vil anke CAS-dommen.

CAS (den internasjonale voldgiftsretten for idrettssaker) frikjente torsdag at 28 utestengte russiske idrettsutøvere. Nå vil russerne til OL.

IOC derimot vurderer å anke saken til sveitsisk høyesterett.

– Våre advokater jobber med dokumentene til IOC, slik at vi får lov til å delta. Jeg har virkelig lyst til å dra til Pyeongchang. Jeg vil vinne i OL, sier Vylegzjanin til den russiske utgaven av RT.

Vylegzjanin tok sølv bak Aleksandr Legkov på femmila i OL i Sotsji. Begge ble i desember utestengt på livstid fra OL av IOC. De anket til CAS og har fått medhold der.

– Avgjørelsen til CAS betyr ingen feiring for meg. Det er bare sannheten som har seiret. For meg virket det som CAS var nøytrale. De lyttet til vår versjon og IOCs versjon.

Vylegzjanin sier at varsleren Grigorij Rodtsjenkov, som IOC har funnet troverdig, ikke deltok på CAS-høringen i hans sak.

Leder i IOCs spesialkommisjon Denis Oswald er skuffet over CAS-avgjørelsen.

– Det var nok bevis. Men CAS har lagt listen veldig høyt for bevis. Ærlig talt forstår jeg ikke hva som skjer. Vi samlet nok bevis.

Fakta Maxim Vylegzjanin Født : 18. oktober 1982 Verdenscupen: To seire, åtte pallplasser Meritter mesterskap:

VM: Gull 30 km jaktstart (2015), sølv 30 km jaktstart og 50 km (2011), sølv 50 km (2009) og bronse stafett (2013).

OL: Sølv lagsprint, stafett og 50 km (2014)*

* Diskvalifisert av IOC fra OL i 2014 etter avsløringer om organisert doping. Har anket avgjørelsen.

På spørsmålene om muligheten for å nå fram i sveitsisk høyesterett, sier Oswald til avisen Tribune de Genève:

– Muligheten for at vi vinner fram i høyesterett er ekstremt liten.

I helgen møtes IOC-styret for første gang siden i desember, da de bestemte seg for å utestenge den russiske OL-komiteen og bare tillate utøvere fra Russland til å delta som nøytrale under betegnelsen «Olympiske utøvere fra Russland».

IOC-toppene står foran en vrien oppgave om de skal anke CAS-avgjørelsen til høyesterett eller ikke.

IOC-talsmannen Mark Adams løftet fram ideen om anke under en pressekonferanse etter CAS-avgjørelsen. WADA (verdens antidopingbyrå) fastslo også i en uttalelse at de «støttet IOCs intensjon om å analysere disse avgjørelsene nøye og vurdere alle muligheter», inkludert en anke til sveitsiske høyesterett.

Russlands OL-komité krevde torsdag kveld at 15 nå frikjente utøvere må få delta i Pyeongchang. De krevde svar fra IOC fredag, men det er foreløpig ikke kommet. IOC har selv rett til å bestemme hvem de vil invitere til olympiske leker.