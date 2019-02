arrow-left

















Riiber tok sitt første VM-gull: - Han er tidenes beste

SEEFELD/OSLO (VG) Jarl Magnus Riiber lot den jagende gruppen hente ham inn midtveis i rennet, men knuste konkurrentene på oppløpet og tok sitt første VM-gull. Nå hylles han som tidenes beste - av tidenes beste.

– Det var fantastisk. Det var så veldig fortjent og, da, han har vært den beste i hele vinter. Sykt bra å lykkes når det gjelder, spesielt etter at han skuffet litt i storbakken, sier Bjarte Engen Vik, Norges mestvinnende kombinertløper, til VG.

Han var den forrige som tok individuelt VM-gull, da han vant i Lahti i 2001. Det er 18 år siden.

– Nå slipper jeg å bli konfrontert med det igjen, i alle fall! Dette betyr mye for norsk kombinertsport, for kombinert kjemper en hard kamp som en liten idrett. Derfor er det ekstra viktig å ha en ener, som Jarl Magnus er.

– Hvor bra er det han gjør her i dag?

– Han er verdens beste kombinertløper noensinne. Ingen gjennom tidene har de kvalitetene han har, han går så bra, han er helt komplett. De siste 30 årene har det ikke vært noen kombinertløpere som har vært i nærheten av måten går og hopper på ski, sier Vik.

Jarl Magnus Riiber startet seks sekunder forna Espen Bjørnstad og syv sekunder foran Franz-Josef Rehrl fra Østerrike. Bjørnstad la seg raskt ned til gruppa som kom etter, mens Rehrl gikk offensivt ut og hentet inn Riiber etter bare ett minutt og to i løypa.

Etter 6.1 kilometer kom Akito Watabe, Bernhard Gruber og Franz-Josef Rehrl opp til Riiber som rolig lot de tre hente ham inn.

Til siste måling før mål på 8.6 kilometer slapp Franz-Josef Rehrl de tre andre i tetgruppen og dermed sto det mellom Riiber, Watabe og Gruber om de tre medaljene.

På oppløpet viste derimot Riiber at det aldri var noe tvil om hvem som skulle ta gullet da han spurtslo Watabe og Gruber på suverent vis.

– Vi har stolt på den gutten og han gjorde en kjempejobb. Det er så deilig å se ham gli fra på oppløpet der. Det kan ikke beskrives, forteller landslagssjef Kristian Hammer til NRK etter løpet.

Hammer forteller videre at planen i grunn var at han skulle gå alene fra start til slutt, men at han likevel valgte riktig.

– Når de kom opp til han måtte han bruke hodet, og det klarte han bra, sier landslagstreneren.

Måtte slippe

Bjørnstad lå i den jagende gruppa i rundt tre kilometer, men begynte så å slite med å henge med sammen med italienske Samuel Costa.

Ved målingen på 7.5 kilometer hadde en Costa sluppet ned til tre andre mens Bjørnstad holdt sitt tempo. Ilkka Herola klarte å kjøre seg opp til Bjørnstad og passerte han før mål. Dermed endte Bjørnstad på en 6. plass.

Jørgen Graabak endte som nummer 9 mens Jan Schmid kom sist av de norske og endte på en 21. plass.

