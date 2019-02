ESS I ERMET: Sportssjef Ivar Stuan (bak) deler ut et sparess til Jarl Magnus Riiber (i midten) under pressekonferanse før VM i Seefeld. Jørgen Graabak (til v,) og Jan Schmid følger med. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kombinert-sjefen mener Riiber overgår legendene

SEEFELD (VG) Jarl-Magnus Riiber (21) er storfavoritt i VM - og det er ikke rart, om vi skal tro kombinertsjef Ivar Stuan.

Øyvind Brenne

Publisert: 21.02.19 07:43







– Det er tøft å si det, men det største potensialet jeg noensinne har sett hos noen kombinertløper, det er hos Jarl Magnus Riiber , sier Stuan til VG.

Vi er på pressetreff i Seefeld i den østerrikske fjellheimen. Kombinertlandslagets utøvere har av sportssjefen fått utdelt kort med bilder av seg selv på-limt ved plassene. Mens lagkamerat Jan Schmid fikk en joker, satt Riiber midt på podiet med sparesset.

– Det ville vært rart om jeg ikke fikk den med den listen jeg har prestert i vinter, sier 21-åringen og smiler.

VM-studio: Sjekk siste nytt her!

Han har allerede vunnet verdenscupen denne sesongen, som første nordmann på 20 år.

– Han har en X-faktor i hoppbakken som ville gjort ham meget god i spesialhopp, samtidig som han har kapasitet og alt som skal til for å være en god langrennsløper, forklarer Stuan, og trekker frem navn som Tom Sandberg, Trond Arne Bredesen, Bjarte Engen Vik og Fred Børre Lundberg som utøvere med svært gode egenskaper i begge disipliner i kombinert opp gjennom årene.

Men altså bak Norges «nye» kombinerthelt, som før sesongen tok grepene som har sikret sammenlagtseier i verdenscupen:

– Kunne Riiber hevdet seg i VM i langrenn og hopp?

– Ja, hvis han hadde satset. Han var med i NM i hopp for to år siden, og slo mange spesialister med titalls poeng. Og i løpet av noen år ville han kunne konkurrert på kortere distanser. Men da måtte han ha kuttet ut en del andre ting, og diskusjonen er ikke så interessant.

Stuan mener Heming-løperen tar VM-gullet om han leverer på sitt normalnivå.

«Ja», svarer Riiber på VGs spørsmål om han vinner på en normaldag her i VM.

– Det følger med noe ekstra press; alle øyne er rettet mot deg. Men jeg ser ikke på dette på annet enn øvrige konkurranser i vinter.

Husker du denne Riiber-dramatikken?

Riiber har slitt med en tå i det siste, og stiller derfor ikke «like sterkt mentalt langrennsmessig», men mener til gjengjeld han har hevet seg på hopptrening i det siste.

- Jeg er absolutt klar for å fighte om gull. Jeg var nære i OL med to fjerdeplasser, og vet at jeg normalt skal være med i fighten om medaljer.

– Er du skuffet om det ikke blir gull?

– Jeg var skuffet over ikke å få medalje i fjor, og vil absolutt være skuffet over å reise hjem herfra uten medalje. Jobben skal gjøres, og det å krone det med en seier er det beste scenarioet.

Kombinert hopprenn går fredag klokken 10.30. Langrennet går 16.15. Følg dramatikken direkte i vårt VM-studio. NRK sender rennene på TV.

Og mens du venter, kan du sjekke ut vårt siste program fra Seefeld - med ny teknikk fra Johannes Klæbo som en av godbitene!