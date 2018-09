IKKE IMPONERT: Olaf Tufte, mannen med fire OL-medaljer og seks VM-medaljer, liker ikke signalene WADA sender ut. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Tufte skeptisk til WADA: – De vingler og mister tillit blant utøvere

Dobbelt olympiamester Olaf Tufte (42) advarer det internasjonale antidopingbyrået WADA mot å gjeninnsette Russland som fullverdig medlem.

– WADA var tøffe og sto opp mot organisert doping. Da er det veldig dumt å «backe ut» nå. Da må man stå gjennom det for å statuere et eksempel. Det er ekstremt surt for dem som ikke har gjort noe galt, men skal vi komme dette til livs, må man ta folkene bak, mener ro-veteranen.

WADA hadde et klart krav til Russland for at nasjonen skulle komme tilbake i antidoping-varmen: De skulle anerkjenne McLaren-rapporten og innrømme et statlig drevet dopingprogram, samt at WADA skulle få tilgang til russernes antidoping-organisasjons laboratorium.

– Må settes en strek et sted

Siden har WADA lettet på kravet og nå skal Russland heller anerkjenne den såkalte Schmid-rapporten .

Det gjorde sportsminister Pavel Kolobkov i et brev til WADA sist uke.

Forskjellen er at Schmid-rapporten inneholder navngitte personer som blir beskyldt for å ha drevet dopingprogrammet – uten at det står at det har vært statlig styrt.

– Det må settes en strek et sted. Det er blitt sjanse på sjanse, og WADA driter seg litt ut om de nå trekker tilbake avgjørelsen de tok for ett år siden. Det synes jeg er uklokt, sier Tufte.

– Mister tillit ved å vingle

Han forstår at utøverne sier lite offentlig , men Vestfold-mannen påpeker at det prates om internt i idretten.

– Jeg skjønner at det er mange som ikke tør å si så mye. Det er farlig. Du putter hodet ditt i et nett. I ro-verden har dette vært et tema. Vi er klare på at man må ha et sterkere WADA-organ enn de viser nå. De har gjort veldig mye bra, men i denne saken vingler de. Da mister de tillit blant utøverne, forteller Tufte.

Torsdag blir Russlands skjebne avgjort på WADA-styremøte. Tufte håper WADA står på sitt opprinnelige krav.

– Det verste jeg vet er å straffe noen som er uskyldig, men igjen har det vært så mange og så organisert at man er nødt til å ta et standpunkt. Det ble tatt og vi trenger et WADA som er soleklare i meninger og holdninger, og statuerer klare retningslinjer.

Mange spørsmål

Han har mange spørsmål rundt WADA: Er det for dårlig struktur internt? Er det vingling innad? Hvem får de til å vingle? Er det sterke nasjoner eller personer?

– Dette sender et svakt signal, mener Tufte.

Den tyske innenriksministeren Horst Seehofer gikk også onsdag ut mot WADAs planer og er klar på at de opprinnelige kravene ikke er innfridd.

– Suspensjonen burde derfor opprettholdes inntil Wadas kriterier for Wada-koden er innfridd, sier Seehofer til Deutschen Presse-Agentur.

Rapporter tyder på at Russland vil bli stemt inn igjen. Linda Hofstad Helleland , som nå er visepresident i WADA, vil stemme imot . Hun ønsker å bli president ved neste års valg.

Tufte har ingen mening om Hellelands kandidatur.

– Jeg har ikke satt meg nok inn i det. Jeg håper bare at man er mest mulig konsekvent og at det går minst mulig politikk i dette i WADA. Vi trenger ikke for mange politikere som snakker. Vi trenger et konsekvent og robust system.