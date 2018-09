BANKERKUSK: Geir Flåten sitter bak kveldens sikreste vinner i form av Hauan Odin. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Tet-bankere i V76

SPORT 2018-09-12T09:14:01Z

Hauan Odin, Eikfaksen og Spikfaks kan alle ta føringen og lede hele veien. Førstnevnte er den klart sikreste vinneren av dem.



Publisert: 12.09.18 11:14

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la Hauan Odin stå ugardert.

– Hauan Odin var overlegen sist og tapte kun for den meget gode og ubeseirede Lesja Odin gangen før. Flåten-traveren møter ikke avskrekkende motstand og vinner med samme motstand som sist, mener Olsbu.

Han lar også Eikfaksen stå ugardert.

– Eikfaksen var under pari sist, men var veldig god i startene før. Tilbake i toppslag kan han vinne igjen. Spikfaks kan også være et bankeralternativ. Steinseth-traveren jakter sin femte strake seier. Ledet hele veien i et V75-løp tross en 1.22-åpning nå i helgen, informerer Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Hauan Odin (V76-2) var overlegen sist og møter overkommelig lag. Flåten-traveren vinner igjen.

Dagens luring:

Under d'Cherry Moon (V76-3) har gått bra i kulissene i sine to siste starter og er milevis bedre enn raden.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2520 kroner

V76-1 (2100ma)

7 EASY TO WIN

12 MERKULOV

9 DREAMLINER

5 ORLANDO FORTIS

3 ALPHA CREDIT R.R.

6 BLESS YOU

2 C.C. Lucky Star

1 Perfect Picture

——————————

8 Weinberry

10 Unfinished Bizniz

11 Ballroom Queen

4 Kosmos Pride

Løpet:

Flere med vinnersjanse i V76-innledningen. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Easy To Win var meget bra til seier fra dødens sist. Feilfritt og med samme innsats kan Vudduaune-traveren kjempe i toppen igjen.

Outsiderne:

Merkulov likte ikke de krappe svingene på Klosterskogen sist og feilet i nest siste sving. Kunne kjempet helt i toppen ellers. Gangen før satt han tidlig i tet og var helt overlegen, dog i billig lag. Gøran Antonsen-traveren står sjanseartet til i spor tolv, men skulle det bli litt fart over forestillingen, stiger sjansene.

Orlando Fortis satt fast med krefter spart sist. Tredje sist tapte han kun for gode Paulino og Mellby Frodo. Og fjerde sist feilet han bort minst annen i et løp Wanda Classic vant. Skal regnes i striden med posisjonsklaff.

Luringen:

Dreamliner har kapasitet for en topplassering, men har feilet mye. Revheim-traveren står til for et fint løp, og skulle holde han seg til rett gangart, er han langt i fra ufarlig.

Startsiden:

De tre innerste samt Bless You er gode fra start. Kanskje Alpha Credit R.R. til tet i første omgang.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2140mv)

6 HAUAN ODIN

——————————

8 Mo Lykke

10 Tusse Faks

7 Gråberg Jokern

4 Iris

11 Bork Oda

9 Wik Faksen

13 Sitje Rapp

5 T.B.'s Trøll Tyr

3 Gyri Jerven

1 Såstad Stjernen

12 Torø Jo

2 Junisol

Løpet:

Hauan Odin er kveldens sikreste vinner og alenestrek.

Favoritten:

Hauan Odin tapte kun for kapasitetshesten, ubeseirede Lesja Odin nest sist. Sist overtok han føringen etter 1200 meter og var siden helt overlegen. Feilfritt og med samme innsats, spør han neppe noen om seieren.

Outsiderne:

Mo Lykke har vært god i sine tre siste starter. Måtte se seg slått av Iris tredje sist, men står 20 meter bedre til kontra henne nå. Tapte kun for Løv Teddy sist. Skal regnes blant de tre om hun er like god nå.

Luringen:

Iris feilet direkte sist. Det kan hun gjøre igjen fra et trangt fjerdespor. Uansett vil hun nok tape litt fra start. Men hun har bra styrke. Nest sist tok hun en sterk seier fra dødens. Skulle hun gå feilfritt, er hun en av dem som kan ende på trippelen.

Startsiden:

Hauan Odin tar normalt føringen.

V76-3 (2100ma)

6 TOWANDA'S CLASSIC

1 NO REGRETS PELLINI

4 UNDER D'CHERRY MOON

9 NORMA B.

7 CECILIE HALBAK

5 Kajsa Nosto

——————————

2 Onassis M.R.

8 Marcella

3 Daily News

Løpet:

Nesten ingen kan avskrives helt i dette hoppeløpet for varmblodshester, men jeg prøver meg med seks av dem.

Favoritten:

Towanda's Classic har vært bra og har vunnet tre av sine fire siste starter. Tapte kun for den senere hoppe-Derby-deltakeren Amazing Case tredje sist. Da fikk Towanda's Classic en tung tur utvendig for leder siste 1100 meter. Denne gang kommer hun trolig ut skoløs og med amerikanervogn. Det kan gjøre henne enda hvassere. Det må hun nok også være. Sist holdt hun unna på trøtte ben, men fikk litt press underveis da.

Outsiderne:

No Regrets Pellini fikk en tøff reise i dødens sist, til hun overtok mot siste sving. Kunn naturlig nok ikke stå i mot gode Mellby Frode og Orlando Design, men sto på fint til tredje. Er kjapp fra start og kan sikre seg føringen. I så fall kan hun lede lenge, muligens helt inn. Slipper hun, er hun i alle fall sikret et fint løp.

Luringen:

Under d'Cherry Moon har vært positiv i de to siste startene og er milevis bedre enn raden. Sist feilet hun direkte i en hoppe-Derby-kvalifiseringen, men kom sterkt tilbake, selv om hun endte uplassert. Gangen før avsluttet hun fint i kulissene etter litt hinder. Blir kuskeforsterket med Tom Erik Solberg nå og skal passes.

Startsiden:

No Regrets Pellini kan forsvare sporet. Kajsa Nosto og Towanda's Classic i mot.



V76-4 (2100ma)

1 SPIKFAKS

12 Bjønnum Baus

9 Faks Blæsen

——————————

10 Alm Malabar

6 Hage Loma

4 T.H. Thermina

7 Myklejenta Karin

11 Nito Faxa

2 Magnums Mocca

5 Jo Blessen

3 Sør Rigo

Løpet:

Spik Faks kan være et bankeralternativ i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Spikfaks var meget god til en enkel seier fra tet i V75 på Bjerke lørdag, og det etter en tøff 1.22-åpning. 5-åringen kan ta sin femte strake seier feilfritt, men kusken har kun vunnet tre ganger på 153 forsøk. Men hun har en gylden mulighet til å pynte på den statistikken.

Outsiderne:

Bjønnum Baus avsluttet fint til tredje bak gode Moi Edel, som sto 20 m foran, og Osen Expressa i V75 sist. Gangen før feilet han kort fra start, men avsluttet bra til annen etter sen åpning. Står sjanseartet til spormessig, men på sitt beste har han en god sjanse til å ende blant de tre.

Luringen:

Faks Blæsen var uheldig i Derby-kvalifiseringen, hvor han gikk store deler av løpet med punktert sulkyhjul. Det ble natrulig nok for tøft. Gangen før vant han greit fra tet. Feilfritt og på sitt beste, kan han kjempe i toppen.

Startsiden:

Spikfaks forsvarer sporet, om han løser like bra som sist.



V76-5 (2100ma)

1 EIKFAKSEN

——————————

2 Løkki Dino

7 Tysvær Loke

5 Odins Eld

8 Stumne Scott

12 Arvesølv

6 Nordby Sleipner

3 Vassbø Fakse

4 Kong Henry

9 Alm Kiwi

10 Bilbo B.S.

11 Viktor K.

Løpet:

Jeg tar sjansen på å la Eikfaksen stå ugardert.

Favoritten:

Eikfaksen fungerte ikke som best sist. Feilet i første sving og gjentok galoppen. Var halt etter det løpet. Gangen før tok han ned Tysvær Loke fra dødens. Tredje sist var han overlegen fra tet. Han har ingen fordel av full distanse, men han viste at han taklet det da. Hamre-traveren har et par raske på utsiden, men klarer han å forsvare sporet, uten at åpningen blir for tøff, kan det gå veien igjen, om han viser seg fra sin beste side.

Outsiderne:

Løkki Dino fikk maks på sjette i V75 sist, men møtte tøffe hester som Myhreng Jerker og Roli Eld da. Vant lett fra tet gangen før. Holder flott form og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Odins Eld har vært bra i sine to siste starter og er klart bedre enn raden. Sist gikk han bra etter galopp, mens han avsluttet bra etter sen åpning nest sist.

Startsiden:

Eikfaksen er kjapp, men kan bli utfordret av Vassbø Fakse og muligens Tysvær Loke. Vassbø Fakse skal nok uansett ha rygg.



V76-6 (1609ma)

8 HARLEY D.E.

6 IMPRESSIVE CHOICE

5 ENJOYABLE

1 ERAJA JAAM

2 ELMA'S ROSE

9 BULLDOZER

4 Willy Invalley

——————————

10 Just Like Messi

12 Bastian Lendalund

3 Bandit A.P.

11 From Macarena

7 Precious To Me

Løpet:

Flere med vinnersjanse. Jeg prøver syv hester.

Favoritten:

Harley D.E. feilet seg bort sist og var under pari i Sølvhesten gangen før. I løpene før var han meget bra, og har han funnet tilbake til gamle takter, kan han absolutt vinne. Men det kan bli en tung tur fra dette sporet.

Outsiderne:

Impressive Choice prøvde seg på teten i en hoppe Derby-kvalifisering sist, men fikk svar. Ble avløst til annet utvendig runden igjen og holdt godkjent til femte. Hun er kjapp fra start, og skulle hun komme foran, stiger sjansene betraktelig.

Luringen:

Eraja Jaam var flink til seier sist og skal ha like bra kapasitet som Derby-deltakeren Categorical. Moberg-traveren er flink fra start, og han vil nok prøve å forsvare sporet. Uansett er han sikret en fin reise.

Startsiden:

De to innerste, samt Impressive Choice kan kjøre om føringen. Men flere av de andre kan også løse bra, om det lades.



V76-7 (2100ma)

1 SPICY CHALLENGER

4 ENJOYTHEFUTURE S.C.

2 XANTE

5 DOUBLE SPIN

6 Gukko Raw

——————————

8 Marchetti

12 Muscleman O.

3 Frascati B.R.

11 Giant Star

10 J.C. Royale

9 J.C. Superstar

7 Banker Go's

Løpet:

Fem hester kan rekke i V76-finalen.

Favoritten:

Spicy Challenger havnet i tredje innvendig fra samme spor sist og fikk sen luke. Han er relativt flink fra start, og skulle han klare å forsvare sporet, stiger sjansene.

Outsiderne:

Enjoythefuture S.C. avsluttet flott til tredje i et V76-løp gode Rapide Frecel vant sist. Står langt bedre til spormessig nå, og med klaff kan han absolutt vinne.

Luringen:

Double Spin er variabel i prestasjonene. Skuffet litt sist, men kan være forbedret med det løpet i kroppen. Om han er like god som i seiersløpene i vår, venter en fremskutt plassering. En typisk outsider.

Startsiden:

Spicy Challenger kan muligens forsvare sporet. Enjoythefuture S.C., Frascati B.R. og Gukko Raw vil nok prøve seg en bit.