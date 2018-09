LAG-BESØK: Grigorij Rodtsjenkov (t.h.) har her besøk av daværende sportsminister Vitalij Mutko (t.v.) på dopinglaboratoriet i Moskva. Mutko er utestengt fra OL på livstid, men har anket avgjørelsen til CAS. Foto: Mikhail Serbin / RIA NOVOSTI

Doping-varsleren: – Katastrofe om Russland får ja

SPORT 2018-09-19T00:08:17Z

Varsleren bak Russland-dopingen, Grigorij Rodtsjenkov, går nå ut og ber om at WADA ikke tar russerne inn i antidoping-varmen igjen. Han peker også på president Vladimir Putin som en av de ansvarlige for dopingen.

WADA-styret - med norske Linda Hofstad Helleland som visepresident - skal torsdag bestemme om Russland skal få tilbake sin status som fullverdig WADA-medlem.

Før avgjørelsen velger nå Grigorij Rodtsjenkov, som er hovedkilden til flesteparten av avsløringene om den russiske dopingen, å gå ut og advare mot at Russland får tilbake sine rettigheter innen WADA.

– En avgjørelse om å gjeninnsette Russland vil være katastrofal i kampen mot doping, skriver Rodtsjenkov i et leserinnlegg som VG har fått tilgang til, og som blant annet skal på trykk i USA Today .

– WADA må ikke falle for manipulering og falske påstander fra det russiske sportsministeriet , samme arm av Kreml som la til rette for dopingprogrammet, fastslår den russiske avhopperen - og legger til:

– Det ville være intet mindre enn en katastrofe for ren sport.

Grigorij Rodtsjenkov er den tidligere sjefen for Moskvas dopinglaboratorium. Han har forklart at han gjennomførte dopingprogrammet for de russiske utøverne fram mot Sotsji-OL 2014. Rodtsjenkov har også fortalt at de byttet ut dopingprøver tatt under OL med rene prøver som var tatt tidligere - gjennom et hull i veggen til dopinglaboratoriet som var etablert til vinterlekene.

Russerne håper at Rusada (det russiske antidopingbyrået) skal få tilbake sine rettigheter. Rodtsjenkov advarer mot dette.

– Rusada var en sentral del av dette sofistikerte systemet (av statlig styrt doping) og feilmeldinger av positive dopingprøver, fastslår han.

Grigorij Rodtsjenkov mener at president Putin var en del av systemet:

– I mange år underminerte RUSADA ideen om ren sport. McLaren-rapporten avslørte dybden av juks og svindel som ødela verdens største sportsbegivenheter. Disse kriminelle handlinger ble utført av en rekke aktører, men de var forankret av den russiske regjeringen og dets ledende personer og institusjoner, blant annet president Vladimir Putin, sikkerhetstjenesten FSB, sportsministeriet, hæren og politiet.

Putin har tidligere omtalt Rodtsjenkov som en «dust» som det ikke er noen grunn til å stole på. Putins talsmann Dmitrij Peskov har sagt at det ikke finnes bevis for Rodtsjenkovs påstander.

– Mr. Rodtsjenkov er ettersøkt, han er under etterforskning, har Peskov sagt.

Den tidligere laboratoriesjefen skriver spesielt om hvordan de jukset med prøvene til langrennsløperen Aleksander Legkov og bob-stjernen Aleksander Zubkov i hans tid.

Rodtsjenkovs advokat Jim Walden har tidligere sagt til VG at russeren innser at han aldri mer vil kunne gå på gata uten å titte seg over skulderen. Rodtsjenkov selv har sagt at russiske myndigheter jakter på ham. Han bor på et ukjent sted, trolig i USA.

WADAs oppnevnte advokat Richard McLaren ettergikk påstandene fra Grigorij Rodtsjenkov, og konkluderte i en rapport med at over 1000 utøvere hadde vært en del av et planmessig, statsstøttet dopingprogram.