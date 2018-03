Mot kjempedrama for Østberg og Weng

TUNGT: Heidi Weng fikk det tøft i Falun. Her fra Holmenkollen forrige helg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

FALUN/OSLO (VG) Mens Marit Bjørgen (37) og Krista Pärmäkoski (27) spurtet om rennseieren, pågikk det en dramatisk strid om verdenscuppoeng lenger bak. Nå kan Ingvild Flugstad Østberg (27) knipe verdenscupen fra Heidi Weng (26).

Mens Ingvild Flugstad Østberg bet seg fast i tetduoen helt inn til siste bakke, måtte Heidi Weng slippe tetkampen mange kilometer tidligere.

Etter at Krista Pärmäkoski hadde spurtslått Bjørgen om seieren på lørdagens 10 kilometer klassisk i Falun, gikk Østberg inn til tredjeplass og 43 verdenscuppoeng. Det tar henne inn på skuddhold av Wengs verdenscupledelse.

Weng gikk inn til 22. plass og ni verdenscuppoeng. Dermed er det kun 107 poeng ned til Østberg før søndagens avgjørende jaktstart.

Strålte etter tredjeplassen

Da skal det både deles 50 poeng for beste renntid på jaktstarten og 200 til vinneren av minitouren i Falun sammenlagt. Østberg er nummer to i tour-sammendraget, og går ut et drøyt halvminutt bak ledende Bjørgen.

– Det kan bli litt tungt ja, men jeg har ikke vært i slag i det hele tatt nå. Så da blir det sånn, sier Weng til NRK.

Utfordreren var et eneste bredt smil etter at hun gikk i mål på tredjeplass.

– Jeg er veldig, veldig godt fornøyd. Det er sjelden jeg er så godt fornøyd med en tredjeplass, men dette var skikkelig morsomt, sier Østberg til NRK.

Hun er likevel defensiv når hun får spørsmål om hun tror hun kan vippe Weng ned fra toppen.

– Det tror jeg ikke går, sier hun.

Forrige sesong vant Weng sammenlagtcupen foran Pärmäkoski. Østberg ble da nummer tre.

Bjørgen opp i tour-ledelsen

Med pallplass i fredagens sprint , hennes første på tre år, seilet OL-dronningen Bjørgen opp som den største favoritten til tour-seier verdenscupfinalen i Falun.

Lørdag klatret hun ett steg opp, da hun kvernet på gjennom ti klassiske kilometer.

Først sikret hun 15 bonussekunder på den innlagte spurten. Deretter fortsatte hun å peise på de neste 5,5 kilometerne. Kun Ingvild Flugstad Østberg og Krista Pärmäkoski greide å henge på Rognes-ekspressen.

Trioen bet seg fast i hverandre inn mot siste bakke, men der ble det tungt for Østberg. Duellen sto mellom Bjørgen og finske Pärmäkoski, men på oppløpet var finnen sterkest. Bjørgen ble nummer to, Østberg nummer tre.

Bjørgen går ut 33,6 sekunder foran nærmeste konkurrent Østberg når Falun-touren avgjøres søndag.

PS: Søndag avgjøres både verdenscupen og minitouren i Falun med 10 kilometer fri teknikk klokken 11.30.

