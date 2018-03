NÆRE IGJEN: Tiger Woods under sisterunden på Bay Hill i Florida søndag. Foto: REUTERS

Kjempemiss ødela for Tiger

Publisert: 18.03.18 23:06 Oppdatert: 18.03.18 23:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-18T22:06:59Z

Tiger Woods (42) rykker stadig nærmere sin første seier på fem år. Men først må han luke bort tabbene.

For under den prestisjetunge turneringen Arnold Palmer Invitational på Bay Hill i Florida, så det lovende ut helt frem til utslaget på det 16. hullet.

Woods smalt ballen langt til venstre, så langt at den fløy over gjerdet og trillet inn i hagen til et hus ved siden av banen. Det medførte at han måtte slå et nytt utslag, og til slutt ble det en skuffende bogey (én over par).

– Jeg hadde ikke bestemt meg for hva jeg skulle gjøre. I hodet mitt ville jeg bare banke den ut, men jeg var ikke bestemt nok og trakk meg, sier Woods i et intervju vist på Eurosport om tabben.

McIlroy sterkest

Det tok fullstendig luften ut av Woods’ seiersjakt. Det ble etterfulgt av en ny bogey på hull 17, før han avsluttet med par på hull 18. En runde på 69 slag og totalt ti under par for turneringen endte med femteplass.

– Jeg følte meg ganske bra der ute. Jeg slo ballen litt bedre enn forrige uke, og puttet veldig bra, fortsetter Woods.

Mot slutten av turneringen var det den tidligere verdenseneren Rory McIlroy som etter forrykende golf kunne registrere sin 14. seier på PGA-touren - hans første siden september 2016 (Deutsche Bank Championship).

– Det betyr mye. Sist jeg vant en PGA-turnering var dagen Arnold Palmer døde, så det er litt ironisk at jeg skulle vinne i dag, sier en beveget McIlroy etter runden, og minnes en av golfens største legender , som døde 25. september 2016.

Frem til den store missen hadde Tiger Woods storspilt - best av alle i den siste runden - fem under par for dagen og bare ett slag bak svenske Henrik Stenson og McIlroy, som delte ledelsen på det tidspunktet.

Major-favoritt

Alt ligger dermed til rette for en spennende første majorturnering Masters, som spilles 5. til 8. april.

Woods’ gode spill den siste tiden - deriblant en annenplass sist helg - har gjort ham til en av favorittene, og før turneringen var det bare amerikanerne Dustin Johnson og Justin Thomas som var større favoritter hos bookmakerne, ifølge ESPN .

Woods jakter sin 80. seier på PGA-touren. Sist seier kom under WGC Bridgestone Invitational i 2013.