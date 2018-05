Birk Ruud tok X Games-gull - Kleveland og Bråten med medalje

FORNEBU (VG) Det ble dobbelt norsk på pallen da skikjørerne Birk Ruud (18) og Øystein Bråten (22) viste seg fra sin beste side i Big Air-konkurransen på Fornebu. Og snowboard-stjerna Marcus Kleveland (19) fullførte troikaen med sølv.

– Det føles helt fantastisk, det er bare helt sjukt, er det eneste en lettere sjokkert Ruud klarer å formulere til pressen like etter gullmedaljen var sikret.

Birk Ruud var ikke forhåndskvalifisert til finalen og måtte dermed gjennom kvalifisering for å sikre seg en finaleplass. Og når han først kom dit gikk han like gjerne helt til topps og tok sin aller første X Games-medalje i karrièren.

– Det er helt ubeskrivelig å bare komme hit på hjemmebane og vinne gull. Jeg har hatt mye stang ut i konkurranser denne sesongen, sier Ruud.

Det var triksene «trippel 1620 mute» og «switch dobbel cork 1440» som sikret gullet, ifølge nisjenettstedet Fri Flyt . Med 85,33 poeng holdt han unna svenske Harlaut (83.99) og landsmann Bråten (77.32). Dermed sikret de medalje nummer to og tre til de norske utøverne etter Tiril Sjåstad Christiansen tok en bronse.

Sykdomstrøbbel

Stang ut hadde han også i oppladningen til X Games på hjemmebane, da han pådro seg streptokokker og måtte begynne på antibiotika - like før konkurranseuken.

– Jeg slet med å svelge og ble ikke bra igjen før torsdag (to dager før finalen lørdag), sier Ruud til VG.

– Var du redd for å gå glipp av hele konkurransen?

– Ja, jeg var i hvert fall redd for å miste treningen på fredag. Men jeg hadde bestemt meg for å være her, sier Ruud og forsvinner i en sky av selfiejagende barn og gratulerende kamerater.

Han gikk opp på pallen som seierherren og fikk med seg landsmann Øystein Bråten , som sikret tredjeplassen.

– Det var helt rått. Jeg er veldig fornøyd, i Big Air er forventningene bare å få til noen triks jeg er fornøyd med. Pallplass er veldig kult, så jeg må lære meg noen triks for å være med helt i toppen, sier slopestyle-spesialisten Bråten, som sikret sin niende strake pallplass i konkurranse.

Bare Henrik Harlaut klarte å bryte opp den norske dominansen, da svensken sikret 2.- plass.

Kleveland-sølv

Marcus Kleveland har kjempet seg tilbake etter en to måneder lang skade etter OL og fikk godt betalt med 86,33 poeng og sølvmedalje.

– Det var en veldig deilig avslutning på sesongen etter skadene jeg har slitt med, sier Kleveland, nærmest på vei på ferie etter en lang OL-sesong.

Han ble slått kun av suverene Takera Otsuka fra Japan, som sikret gullet med 91 poeng sammenlagt.

PS! VGs papiravis søndag gikk i trykken før Birk Ruud og Øystein Bråten tok gull og bronse, samt før Klevelands sølvmedalje.

