Et år siden «Kåre-krangelen»: – Tviler på at det samme skjer igjen

De sto for én av de store snakkisene forrige sesong. Mandag møtes Kåre Ingebrigtsen og Fredrik Pallesen Knudsen (21) på Haugesund stadion igjen.

18. juni i fjor slo Haugesund Rosenborg 1–0 hjemme. Etter kampen var ikke Fredrik Pallesen Knudsen imponert over innsatsen til den danske spissen Nicklas Bendtner, og det fikk Kåre Ingebrigtsen til å reagere.

«Pallesen ... Jeg driter vel i Pallesen. Hva er han, 17 år?» var det Rosenborg-treneren sa til VGs journalist. I ettertid fikk han kritikk for uttalelsen, la seg flat og ringte den da 20 år gamle Pallesen og unnskyldte seg.

Mandag kveld møtes de to i Haugesund igjen.

– Jeg tviler på at det samme skjer igjen. Han er en fin fyr og har beklaget. Vi har lagt det bak oss, og spilte jo en kamp ikke mange månedene etter. Da var det en veldig fin stemning, og jeg synes vi begge taklet det på en fin måte. Vi går inn i kampen med en offensiv tankegang, sier Pallesen Knudsen til VG.

– Det er ingen sure miner. Han er en god trener som ikke liker å tape. Det har nok folk merket, fortsetter han.

Haugesund hadde et godt tak på Rosenborg forrige sesong, da de vant begge kampene i serien.

Pallesen Knudsen ser frem til å spille mot Nicklas Bendtner igjen, men det er det ikke sikkert han får. Dansken måtte ut etter en smell i kneet mot Lillestrøm forrige runde, men har vært i MR-røntgen og skaden er ikke alvorlig.

– Han skal jo til et VM nå, og det er veldig kult å spille mot ham. Han er en stor profil, og det er gøy å møte sånne spillere. Når man møter de beste spillerne vil man vise frem både seg selv og laget. Om vi klarer å stoppe ham viser vi at vi er et godt lag, sier Haugesund-spilleren.

– Jeg håper også jeg spiller selv. Jeg er frisk, men vi har en god stall i år, legger han til.

Her kan du se hvordan Kåre Ingebrigtsen reagerte etter kampen for snart ett år siden:

– Vi er sjefene

– Vi har hjemmekamp og er inne i en god periode. Vi har plukket poeng i nesten alle kampene, og vi er ikke redde for at de skal komme hit. På Haugesund stadion er det vi som er sjefene. Det kommer til å bli en gøy kamp, sier 21-åringen om kampen mot Rosenborg mandag.

Haugesund har hatt en god start på sesongen, og ligger på en fjerdeplass etter ti runder – tre poeng bak trønderne.

– Dere gjorde det bra mot Rosenborg i fjor, liker dere å møte det laget?

– Vi liker å møte alle lagene i Eliteserien, men Rosenborg er det beste laget og det er selvfølgelig alltid gøy å møte de. Det er mye folk på stadion og det blir en fest, svarer Pallesen Knudsen.

