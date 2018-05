NÆRMER SEG ET NORMALT LIV: Marit Bjørgen møter pressen i forbindelse med Tine-stafetten på Bislett Stadion tirsdag. Hun ser ettertenksom på spørsmål om livet etter karrieren. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Bjørgen takker nei til kjendis-reality

Publisert: 08.05.18 16:44

SPORT 2018-05-08T14:44:00Z

BISLETT (VG) Tilbudene flommer over for Marit Bjørgen (38). Men langrennspensjonisten har sagt et klokkeklart nei til de mest kjente TV-programmene for eks-idrettsutøvere. Hun er lei av rampelyset for nå.

– Ja, jeg har fått tilbud å være med på både «Mesternes mester» og «71 grader nord» og flere TV-greier.

– Og det vil du?

– Nei, jeg er ikke motivert for det. Og det er ikke det jeg vil bruke tiden min på heller. Nå vil jeg være hjemme og derfor har jeg takket nei til alt sånt, sier Bjørgen til VG.

Tidenes mestvinnende vinterolympier sier likevel at det trolig ville vært godt betalt, men at de aldri kom så langt i prosessen at hun ble forespeilet hva hun kom til å tjene på det. At hun er såpass ettertraktet er hun ikke så veldig overrasket over. Første forespørsel «om å være med på noe» fikk hun allerede rett etter at OL var over.

– Jeg har ikke lyst til å bruke tid på det nå, som sagt. Jeg kjenner at jeg har mer behov for å trekke meg tilbake, erkjenner hun.

– Hvorfor er det så viktig?

– Jeg har holdt på med dette lenge. Det blir feil å kalle det rampelys, men det har vært oppmerksomhet rundt meg lenge. Det er en del av det å bli mett av det også. Man har lyst til å trekke seg tilbake.

Les også: Slik blir Bjørgens nye liv

Vurderte å droppe telefonen

Det er ikke bare fra TV-industrien Bjørgen har fått tilbud. 38-åringen forrteller om kraftig pågang fra folk som ønsket en bit av henne etter at hun under NM i Alta annonserte at hun legger opp.

Hun sier spøkefullt at hun vurderte drastiske skritt mens telefonen har ringt og vibrert seg varm den siste måneden.

– Jeg vurderte å legge inn en automatisk svarer hvor jeg sier at jeg er tilbake i august. Hadet! sier Bjørgen og flirer godt.

– Nei da. Jeg har absolutt muligheter til å være med på noe hele tiden. Det har vært åpninger av ting, foredrag, være med på konferanser og TV-opptredener.

Fått med deg denne? Bjørgen nektet å tro på samboerens rørende tårer

Kjenner på rastløshet

Hun møter VG og rekke andre medier under Tine-stafetten på Bislett Stadion. Selv om trykket og forespørslene er mange, har hverdagen sakte, men sikkert begynt å normalisere seg.

Det å ha et roligere liv, spise god frokost og ha tid sammen med Marius (2) og familien er det aller deiligste hun vet om nå.

Samtidig sier Bjørgen at hun kjenner på at den nye livssituasjonen også er en tilvenningssak. «Man er fortsatt rastløs, for man er vant til at det skjer noe hele tiden», er langrennsdronningens ærlige mening.

«Velkommen til virkeligheten»

Hun har også uttalt at hun «må trene seg ned» etter at hun år etter år har hatt et treningsregime for å være i toppen på rundt 900 timer i året.

Hun svarer 5-7 treningstimer på spørsmål om hun har rørt på seg etter Skarverennet i slutten av april. Det erkjenner Bjørgen er «svært dårlig», mens hun igjen må trekke på smilebåndet.

– Jeg har vært motivasjonslei av å trene. Det er som Fred (samboeren) sier; Velkommen til virkeligheten! sier Bjørgen og smiler - igjen.

Det neste året vil hun alltid stille opp for lagvenninnene dersom de trenger en treningspartner eller råd. Hun har fått en mer detaljert plan med ASKO, hennes mangeårige samarbeidspartner, for hvordan hun skal jobbe for dem det neste året.

– Jeg gleder meg til det. For min del er det veldig lærerikt også - å se hvordan ting er i et vanlig arbeidsliv. Det er godt å lære noe nytt for min del også, sier langrennspensjonist Bjørgen.

