BRONSEFINALEN: Kristin Skaslien (t.v.) ser at det russiske paret jubler over OL-bronse. Senere ble de fratatt det etter at Aleksandr Krusjelnitskij (t.h.) testet positivt for meldonium.

Russisk curlingpresident: Norsk OL-bronse kom etter provokasjon

Publisert: 23.05.18 17:00 Oppdatert: 23.05.18 17:53

MOSKVA (VG) Curling-president Dmitrij Svisjtsjov mener at den russiske dopingsaken i OL kom som følge av en provokasjon. Avsløringen gjorde at Norge fikk OL-bronse.

Det var Aleksandr Krusjelnitskij som testet positivt for stoffet meldonium. Derfor ble det russiske paret fratatt sine medaljer, som i stedet ble delt ut til norske Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten.

Svisjtsjov er også politiker og sitter i Dumaen. VG møter ham på kontoret, et par curlingbaner unna UD-hovedkvarteret i Moskva.

– Han er verdensmester to ganger. Han vet alt om dopingprosedyrene for medaljevinnere. Hvorfor skulle han dope seg, sier Svisjtsjov – og slår ut med hendene.

– Enten må det ha skjedd noe med hodet hans – eller så må noen ha gjort noe, fortsetter curlingpresidenten.

Han mener alternativ én er utelukket. Så dermed handler det altså om alternativ to; en provokasjon.

– Dopingmiddelet er ingen fordel i curling. Hvorfor skulle han da ta det? Jeg vet at FIS-president Gian Franco Kasper er enig med meg. Det er absolutt ingen fordel, sier Svisjtsjov.

– Dermed må noen ha gjort noe, enten noen i vårt eget lag eller noen utenfor. Jeg tror det er en godt organisert provokasjon. For det er jo ingen som bruker doping i idretten vår, sier den russiske curlingpresidenten.

Han grunngir sin teori blant annet ved at begge russerne ble testet etter semifinalen den 12. februar.

– Da visste de allerede at Aleksander skulle ha hatt en positiv prøve, likevel sa de ikke noe om det. Så vant vi over Norge den 13. februar, og igjen ble det tatt dopingprøver. 14. februar ble det offentliggjort at det var positive dopingprøver. Hvorfor gjøre det slik? Hvorfor gi ham medaljene, slik at han måtte gi dem tilbake – når de allerede visste at det var positive prøver?

Som politiker mener altså Svisjtsjov at dette var en provokasjon mot Russland.

Curlingpresidenten er samtidig kritisk til om russerne er flinke nok til å unngå slike ting:

– Ole Einar Bjørndalen har fire flasker vann som han har full kontroll over. Da våre to utøvere dro på trening, var hotellrommet deres tomt. Og en liten dose er nok til at det kunne bli en positiv prøver. Noen kan ha byttet vannet deres, antyder Svisjtsjov.

– Jeg er 95 prosent sikker på at dette er en provokasjon på internasjonalt nivå, konkluderer han.

Svisjtsjov har ikke gitt opp at Krusjelnitskij får tilbake bronsemedaljen.

– Saken er under etterforskning hos politiet, sier han.

Kristin Skaslien utgjorde halvparten av den norske duoen. Hun reagerer slik på Svisjtsjovs uttalelser:

– Jeg har ingen kommentar ut over at det er trist med doping, uansett hvem det gjelder og hvilken idrett det handler om. Det er selvfølgelig spesielt at det skjer i curling, men det har skjedd før. Det er ikke første gang, understreker hun.

– Hva sier du om hans provokasjon-teori?

– Om han har fått stoffet ubevisst i kroppen, vet ikke jeg noe om, men som Therese Johaug og alle andre må han stå til ansvar for det som blir funnet i kroppen hans.

Svisjtsjov mener at det norske paret har vært ufine mot russerne i etterkant.

– Du bør ære dine motstandere. Jeg har lest noen intervjuer med de norske. Det var ikke vakker lesning, sier Svisjtsjov til VG.

– Vi har aldri sagt noe stygt om russerne. Svisjtsjov har kanskje lest i media. Det er ikke alt som står der som nødvendigvis er riktig. Vi har snakket en god del med russerne, og de har virket som redelige typer, sier Kristin Skaslien.

Hun og makker Magnus Nedregotten dro tilbake til Pyeongchang og fikk medaljene sine – 11 dager etter tapet i bronsefinalen.

